Сценарий управляемого хаоса: США провоцируют Пекин на военный конфликт с Тайванем

Американские конгрессмены прилетели на остров обсудить «китайскую угрозу» Фото: REUTERS

США во главе Запада всячески раздувают спровоцированный ими же военный конфликт на Украине, прежде всего, поставками оружия Киеву. Но теперь Вашингтон, похоже, решил запалить еще один международный «костерок» - на Тайване. На остров, без предварительного предупреждения, прибыла группа американских конгрессменов для переговоров с главой местной администрации и министром обороны, в том числе о поставках оружия. Реакция Пекина была незамедлительной: в пятницу, когда визитеры будут общаться с хозяевами, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет возле Тайваня внеплановые военные учения, в которых будут задействованы, как сообщается, «эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы».

Первоначально провокация планировалась на 10 апреля - в этот день спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, третья персона в иерархии американской власти, собиралась прилететь в Тайбэй из Токио. Китайцы предупредили, что прием будет «теплым» - вплоть до того, что ее встретят истребители НОАК. Намек в Вашингтоне, судя по всему, был понят, и визит 82-летней Пелоси срочно отменили - по официальной версии, старушка внезапно заболела ковидом… Но вот более молодые и вполне здоровые конгрессмены все же добрались острова, который в Пекине считают неотъемлемой частью континентального Китая. Демонстративное игнорирование давно обозначенных китайцами в рамках политики «одного Китая» красных линий в отношении Тайваня, является очевидной провокацией Вашингтона.

В чем ее смысл? Бескомпромиссная позиция Пекина - Тайвань воссоединится с материком, но произойти это должно мирным путем. С началом событий на Украине США жестко и настойчиво пытались заставить Китай выступить с осуждением России и поддержать антироссийские санкции. Не получилось. Китайское руководство твердо стояло на том, что выступает за прекращение военных действий, не беря чью-либо сторону.

Но в последнее время Пекин скорректировал свою позицию, заявив, что Вашингтон сознательно провоцировал конфликт на Украине, а сейчас специально усугубляет его, поставляя Киеву все больше и больше оружия, что явно не способствует поиску мирного соглашения. «США - последняя страна, которая хочет видеть прекращение огня на Украине» - пишет по этому поводу отражающая позицию китайского руководства газета Global Times.

Поэтому американцы, в своем фирменном стиле, решили обострить главную проблему Китая - его отношения с Тайванем. США, хотя официально не поддерживают с островом дипломатических отношений с 1979 года, признавая КНР «одним Китаем», все же заключили в том же году соглашение с Тайбэем о сотрудничестве, в том числе и военном. Вот конгрессмены и прилетели, как сообщило тайваньское информагентство, для «обмена мнениями по вопросам сотрудничества между США и Тайванем, китайской угрозы, региональной безопасности». Именно спекуляции на «китайской угрозе» и могут заставить Пекин, если его вынудят, применить силу для защиты своих интересов. И американцы довольно потрут руки: вот и китайцев, вслед за русскими друг с другом удалось стравить…

Кстати, на неделе Китай припугнули и санкциями, если он не встанет на позиции США по кризису на Украине. "На отношение мира к Китаю и его готовность к дальнейшей экономической интеграции вполне может повлиять реакция Китая на наш призыв к решительным действиям в отношении России", - заявила американский министр финансов Джанет Йеллен. «Это явная угроза Китаю, но Китай никогда не принимает и не пугается таких угроз. Международный статус Китая достигается его собственными силами, а не даруется США», - такой ответ последовал из Пекина в провластной Global Times.

«Замечания Йеллен направлены на то, чтобы втянуть Китай в хаос», добавляет китайская газета. Здесь - ключевое для понимания международных интриг США, в том числе вокруг Тайваня, слово. Именно «управляемый хаос», возникающий в различных частях мира как итог действий Вашингтона позволяет ему создавать выгодный для себя баланс сил в различных регионах и сохранять свои доминирующие позиции.

Но и для внутренних нужд Америки этот хаос тоже, оказывается, хорош. Вот что пишет та же Global Times: «Есть большая вероятность, что экономика США войдет в рецессию во второй половине года. Однако необходимость внутриполитических интересов и интересов безопасности привела к тому, что США продолжают притворяться убежденными сторонниками "демократии", "свободы" и "прав человека" на Украине». Рядом с «Украиной» теперь можно поставить «Тайвань» - хаоса может стать еще больше.