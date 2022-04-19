«Глава «Сибагро» Андрей Тютюшев: санкции только ускорят развитие экономики

Владелец и председатель правления компании «Сибагро» Андрей Тютюшев. Фото из архива компании «Сибагро»

По мнению главы холдинга «Сибагро» (входит в ТОП-2 российских производителей мяса) Андрея Тютюшева, в результате санкций и ограничений, введенных в отношении РФ, экономика страны только укрепится. Но для этого нужно пройти переходный период.

«Сначала наступит переходный период, когда необходимо будет перестроить свои логистические цепочки, пересмотреть поставщиков оборудования и технологий. Но в долгосрочной перспективе санкции - это благо в целом для страны и ее экономики, и в том числе - для нашей компании. Всегда во время подобных «передряг» выигрывали те, кто мог стабильно и качественно производить продукцию», - сообщил Тютюшев.

Импортозамещение началось в «Сибагро» гораздо раньше: по словам Тютюшева, компания уже начала заменять или частично заменила аналогами импортные добавки и медикаменты европейского производства. Начался проект по выращиванию собственного инкубационного яйца на недавно купленной птицефабрике в Кемеровской области.

12 апреля - первая партия цыплят «прилетела» на новую птицефабрику в Кемеровской области. Фото из архива компании «Сибагро»

«Раньше яйцо поставлялось из Португалии. К концу года мы будем иметь собственное родительское стадо и перестанем зависеть от импорта, - рассказал Андрей Тютюшев. - Рост ключевой ставки и стоимости кредитов не повлияют на текущую работу и выполнение текущих обязательств. Новых проектов «Сибагро» начинать пока не будет, но те, что были начаты раньше, будут профинансированы в полном объеме. Это касается технического перевооружения и текущих ремонтов на всех предприятиях компании. Также у нас не планируется сокращения персонала или перехода на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Наоборот, за счет высвобожденной в некоторых отраслях рабочей силы планируется закрыть нехватку рук на предприятиях «Сибагро».