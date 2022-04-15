Фильм по роману Дмитрия Глуховского «Метро 2033» за 1 млрд рублей заморозили. «Блокбастер мирового уровня» мог утопить сам автор

Фильм «Метро 2033» по одноименной антиутопии Дмитрия Глуховского заморожен

Еще один российский кинематографический долгострой встал на паузу. Фильм «Метро 2033» по одноименной антиутопии Дмитрия Глуховского, который в 2019 году обещали снять популярные продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов, заморожен.

Хотя три года назад обещалось, что крайне популярную, но довольно примитивную и вторичную книгу Глуховского про жизнь в подземке после ядерной войны обратят в «блокбастер мирового уровня».

— Наши амбиции совпали — создать блокбастер мирового уровня и удивить даже тех, кто читал трилогию «Метро» и знает ее наизусть, — скромно признавался писатель. — А чтобы не разочаровать их, я готов стать креативным продюсером картины и помогать в ее создании словом и делом. Думаю, нам всем теперь придется хорошо поработать — иначе горы не свернешь.

Но время прошло, а блокбастера так и не случилось. Ставить его должен был режиссер Егор Баранов, с которым бывшие продюсеры ТНТ работают довольно давно (франшиза «Гоголь»). Амбиции были и правда мирового уровня: бюджет в 700 миллионов рублей, еще 150 миллионов рублей на продвижение проекта и «активацию фан-базы», к тому же у Фонда кино запросили на фильм 200 миллионов рублей. Итого — почти 1 миллиард рублей планировалось потратить на производство фильма. Работа над фильмом шла в обстановке строгой секретности, ни одного актера проекта не назвали, зато анонсировали дату премьеры — 1 января 2022 года.

Однако никакой премьеры в начале текущего года не состоялось.

А теперь выяснилось, что фильм заморожен. Об этом в телеграм-канале сообщил Валерий Федорович, возглавлявший с Евгением Никишовым компанию «1-2-3 Production», которая занималась съемками «Метро 2033». Оба сотрудника компанию покинули.

Едва ли злободневность довольно избитой темы произведения могла отпугнуть создателей. Никакой новизны тут нет, про постъядерный апокалипсис пишут уже много десятков лет. К тому же продюсеры — самая циничная категория людей в киноиндустрии — наоборот с радостью пользуются такими поводами продвинуть проект. Вспомнить можно «Эпидемию», которую «продавали» под пандемию коронавируса несколько раз.

Скорее всего, искать причины заморозки проекта стоит в необычном поведении автора «Метро 2033». Добившийся славы и заработавший кучу денег исключительно в России писатель покинул страну и теперь пишет колонки про «черносотенное мракобесие», «слепое имперское верноподданичество», «животный ужас и истерическое идолопоклонничество сталинизма».

Добившийся славы и заработавший кучу денег исключительно в России писатель покинул страну и теперь пишет колонки про «черносотенное мракобесие»

Обладатель израильского паспорта и ВНЖ в Германии и Испании Глуховский убеждает подписчиков и читателей, что после победы в ВОВ у нашей страны "не было никаких триумфов и поводов гордиться родиной". Видимо, теперь придется искать желающих выделить 12 миллионов долларов (около 1 миллиарда рублей) на экранизацию «Метро 2033» в Европе или США. Ведь Федорович и Никишов всерьез уверяли, что книга Глуховского получила «всемирное признание» и очень заинтересовала Голливуд.