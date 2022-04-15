Выборы во Франции: Ле Пен признает Крым за Россией, а Макрон называет украинцев и русских братскими народами

Эммануэль Макрон увеличивает отрыв от лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен Фото: REUTERS

Меньше, чем через 10 дней во Франции состоится второй тур президентских выборов. По итогам соцопроса, проведенного 13-14 апреля действующий президент Эммануэль Макрон увеличивает отрыв от лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен. За него готовы отдать 54% респондентов, а за его оппонентку - 46%.

Тем временем, определились ключевые темы, которые либо помогают кандидатам набрать дополнительные политические очки, либо подрывают их авторитет в глазах избирателей. Среди этих тем - украинский кризис, отношения с Россией, членство в НАТО.

СПОРЫ О ГЕНОЦИДЕ

Еще во время избирательной кампании Макрон желал предстать перед избирателями в образе голубя мира. Елисейский дворец публиковал фотоотчеты телефонных переговоров Макрона с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

На этой неделе Макрон в одном из интервью назвал русских и украинцев братскими народами и оспорил высказывание Джо Байдена о том, что действия России в ходе военной спецоперации на Украине должны быть признаны геноцидом.

- Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы. Русские и украинцы - братские народы. То, что происходит - безумие, это возвращение к войне в Европе. Но я в то же время смотрю на факты, - заявил политик, отвечая на вопрос, использовал ли бы он термин «геноцид». Позднее он добавил, что словесная эскалация только усугубляет и так непростую ситуацию на Украине.

Кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен тоже отказалась называть происходящее на Украине геноцидом.

- Геноцид — юридически чрезвычайно четкое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам, — сказала политик в интервью France 2.

ЧЕЙ КРЫМ?

За пределами Франции некоторые воспринимают Марин Ле Пен, как и Дональда Трампа, фактически агентом Кремля. Ей ставят в вину поездки в Россию, а также признание Крыма российским регионом. В интервью BFM TV политик снова подтвердила свою позицию по этому вопросу.

- Да, я отрицала аннексию Крыма Россией, потому что в 2014 году там был референдум. Крым был украинским всего 27 лет, все жители – русские, они хотели присоединиться к России, - сказала политик, добавив, что не жалеет о сказанном.

Во время большой пресс-конференции Ле Пен еще раз напомнила о референдуме в Крыму, а также предупредила, что ее визит в Россию в случае победы может состояться только по окончанию боевых действий на Украине.

Не обошлось без эксцессов. Пока лидер «Национального объединения» отвечала на вопросы журналистов, неизвестная француженка подскочила со своего места, держа над головой большую фотографию Ле Пен с Владимиром Путиным. Снимок имел форму сердечка. Перфоманс длился считанные секунды. Охрана повалила даму на пол и без особого шума выволокла за двери.

А вот Макрон готов уже сейчас отправиться в поездку - только не в Москву, а в Киев, по следам некоторых европейских коллег. Только французский лидер сделал оговорку: от его визита должен быть реальный толк.

- Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство. Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам, помог наладить диалог между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, - сказал политик.

НАДО БЕЗ НАТО

В отношении НАТО Марин Ле Пен настроена радикально. В ходе пресс-конференции она пообещала, в случае своей победы, что Париж выйдет из объединенного военного командования Североатлантического альянса.

- Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию, - сказала политик.

При этом она заверила, что Франция останется приверженной статье 5 устава НАТО о взаимной защите между странами альянса. Также она пообещала сохранить поставки оружия Украине.

Не меньшая радикальность слышна и в словах Макрона. Еще в середине марта он заявил, что не отказывается от сказанных в 2019 году словах о «смерти мозга» НАТО. Однако пояснил, что сейчас Альянс обрел стратегическую ясность после начала российской спецоперации на Украине.

- Если бы в 2019 году я считал, что необходимо выйти из НАТО, я бы сделал это. Но это на самом деле не то, на что бы я пошел, я никогда не считал, что необходимо покинуть НАТО. Я считал, что необходима новая стратегическая ясность, - сказал Макрон.