Самый богатый депутат заработал 3,5 млрд, самый бедный — 1,1 млн

Прежние составы Думы "славились" скандалами, а нынешний - успешной парламентской дипломатией. На фото - наши депутаты в рабочей поездке на Кубе в день начала Спецоперации, 24 февраля 2022 года Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Каждую весну в нашем медиа-пространстве происходит событие, на день-другой затмевающее даже Украину. В соответствии с законом, российские чиновники и депутаты Госдумы публикуют декларации о доходах. Последние годы народных избранников «зажимают": второе гражданство и зарубежные активы (ценные бумаги или счета где-нибудь в офшорах) им иметь запрещается. А теперь и в Ниццу покутить не слетаешь — Запад ввёл санкции против всех депутатов Госдумы, проголосовавших 15 февраля за обращение к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР (таких 351 человека). Так что тратить заработанное им придётся в России.

Теперь — к самим декларациям.

Человек №1 на Охотном Ряду — Вячеслав Володин. Ведь он — Председатель Государственной Думы. Но среди депутатов по уровню дохода он занимает лишь 34-е место — 65 млн руб. за минувший год. И более 70% от этой суммы Володин уже потратил на благотворительность: школу для одарённых детей в Смоленской области, реставрацию храмов на родной Саратовщине и так далее. Имущества и иных активов за рубежом у Вячеслава Викторовича нет и никогда не было.

Глава фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев отчитался о годовом доходе в 7,5 миллионов рублей. У бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова таковой лишь на 300 тысяч больше. Далее, глава эсеров Сергей Миронов задекларировал красивую сумму в 5,75 млн. Такое же число (с разницей в парой тысяч) показал и.о. руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Напомним, он занял эту должность после смерти основателя и многолетнего лидера партии — Владимир Жириновского.

К рекордам и антирекордам.

Самый богатый из думцев широкой публике малоизвестен, в 2021 году на заседаниях парламента он выступал лишь 2 раза. Это Владимир Блоцкий, представляющий глубоко дотационную Кировскую область, с 3,5 млрд рублей личного дохода. Судя по автобиографии, источник состояния 44-летнего политика — предыдущая работа «в рыбопромышленных компаниях». Партийная принадлежность — коммунист. Так сказать, сражаемся за права трудящихся с миллиардом в кармане.

№2 в списке состоятельных депутатов — лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев с 2,475 млрд. Вот уж новый человек во всех смыслах: его предшественники делали состояние на нефти и газе (приватизировав госкомпании), а он — на производстве косметики, создав свою бизнес-империю с нуля.

Ну и «бронза» уходит Леониду Симановскому с почти 1,7 млрд. рублей. 72-летний политик представляет хлебосольное Поволжье, в 90-е был президентом одного из первых банков Самары. Состоит в «Единой России». Прямо-таки тектонические изменения — в прошлом 2021 году самым богатым депутатом стал как раз представитель ЕР, а теперь, как видите, «медведи» — лишь на третьем месте.

Но если у одного денег много, значит, у другого — мало.

Самым бедным (напишем это даже без кавычек) охотнорядцем стал Антон Ткачёв, показавший сплошные единицы. В смысле, 1,111 млн рублей дохода — или примерно 92,5 тысячи в месяц. Что объяснимо: 28-летний парень из «Новых людей" — в Думе впервые, депутатскую зарплату в 400 тысяч он в прошлом году успел получить всего пару раз. Будем надеяться, по итогам нынешнего года Антон Олегович улучшит благосостояние и уверенно выйдет на среднедепутатские 4-5 миллионов.

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