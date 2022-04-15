Одиноким предоставляется министерство: чем занимаются самые необычные ведомства мира

Бюрократическая система по всему миру создает такие министерства, что хоть стой, хоть падай. Фото: Shutterstock

Говорят, в естественной среде бюрократия плодится размножением. В том смысле, что любая чиновничья система стремится стать более сложной и ветвистой. Поэтому ее приходится периодически подрезать, как фруктовый сад.

И все-таки порой возникают такие министерства, что хоть стой, хоть падай. Kp.ru вспомнил о некоторых из них.

КУЗНИЦА НАРОДНОГО СЧАСТЬЯ

Первое на планете министерство счастья было создано в Бутане в начале XXI века. Причем это не какой-то предвыборный проект эксцентричного кандидата, который он реализовал, дорвавшись до власти, а ведомство, прописанное в конституции страны!

История «счастливой жизни» Бутана началась в 1972 году, когда король страны Джигме Сингье Вангчук принял новую концепцию национального развития, которая утверждала, что лучше быть счаcтливым, но бедным, чем несчастным и богатым. Тогда же бутанцы придумали, как измерить это неуловимое счастье «в попугаях», то есть в цифрах. Теперь вместо пресловутого ВВП в королевстве стали гнаться за «удвоением валового национального счастья», то есть ВНС.

Министерство счастья было создано в Бутане в начале XXI века. Фото: Shutterstock

Впрочем, в итоге абстрактное понятие приняло вполне конкретные формы для жителей страны. Была проведена реформа образования, отменены феодальные пережитки, включая утомительные церемонии и «расшаркивания» перед знатью, власти привели в порядок улицы и дороги.

Сейчас в министерстве счастья каждые полгода занимаются измерением уровня ВНС и планируют, как повысить этот важнейший показатель. Для этого сотрудники ведомства используют специальные опросники, а ответы демонстрируют устойчивый прирост счастливых людей год от года!

ЛИДЕРЫ ПО ДУШЕВНОМУ ЗДОРОВЬЮ

По закону сохранения энергии, если где-то есть министерство счастья, где-то должно быть и министерство несчастья? Да, почти угадали. Только называется оно министерством одиночества: подобные ведомства существуют в Великобритании и Японии.

На несчастных власти обратили внимание после того, как исследования показали - каждый седьмой житель Британии страдает от отсутствия общения. В задачи министерства входит создание разнообразных сообществ по интересам, развитие трансортной инфраструктуры, чтобы граждане могли чаще видиться друг с другом, и даже подготовка «лидеров по душевному здоровью» (что бы это ни значило).

В Стране восходящего солнца подобный пост создали в 2021 году. Его сейчас занимает весьма консервативная дама Сейко Нода, которая по совместительству работает министром по повышению рождаемости (да, такое министерство тоже есть в Японии).

Министр по повышению рождаемости Японии Сейко Нода. Фото: ru.wikipedia.org

Проблема одиночества в Японии стоит очень остро. По данным «Japan Times», во время пандемии коронавируса почти 40% взрослых жителей страны чувствовали, что им не с кем поговорить. В основном, японское министерство одиночества занимается расширением психологической поддержки населения.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ЙОГ

Индия же решила пойти своим путем и создала министерство йоги, вернее, как оно официально называется, министерство аюрведы, йоги, юнани, сиддхи, натуропатии и гомеопатии. В отличие от всевозможных ведомств, где напыщенные чинуши пересчитывают горы никому не нужных цифр, в министерстве йоги занимаются реально полезным делом! Например, там начали продвигать в госструктуры идею о том, чтобы ввести во время рабочего дня пятиминутные перерывы на занятия древней гимнастикой.

Кроме того, чиновники разработали рекомендации для тех, кто хочет во время рабочего дня быстренько размяться, следуя традициями йоги, а также проводят сертификацию различных центров народной медицины. Недавно работники министерства пролоббировали создание центров аюрведы (народной медицины) в госпиталях индийских вооруженных сил.

В Индии с большим уважением относятся к министерству аюрведы, йоги, юнани, сиддхи, натуропатии и гомеопатии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помимо этого министерство активно продвигает индийские традиционные практики по всему миру и тем самым улучшает образ Индии на мировой арене. В общем, мягкая сила в действии.

ДОБРЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

Во многих мусульманских странах, таких как Алжир, Египет, Марокко, Сирия и других существуют министерства пожертвований. Дело в том, что в исламе есть такое понятие как вакф – имущество и недвижимость, которые предоставляются для финансирования благотворительности, например, недвижимость. При этом речь не идет о деньгах, а именно о собственности (причем, некоторые богословы относят к ней даже инструменты и книги), которая должна «работать» и приносить доход, распределяемый потом между бедняками и нуждающимися.

В результате в восточных странах министерства вакфов и исламских дел занимаются именно управлением такой «общественной» собственностью, и напоминают чем-то благотворительные фонды. Имущество можно использовать разными способами: сдавать в аренду, вносить в качестве взноса в основной капитал совместного предприятия.

Кроме управления вакфами подобные ведомства еще зачастую и занимаются многими религиозными вопросами, ведь во многом за счет такой благотворительности сами себя содержат многие мечети, молельные дома и медресе.

ПОРОК ЗА ПОРОГ

Противоположностью министерства добрых дел можно назвать министерство по предотвращению порока - таковые действуют в Афганистане и Саудовской Аравии.

Столь солидные учреждения строго следят за выполнением религиозных норм на территории своих стран. В Саудовской Аравии Комитет наблюдает за тем, чтобы подданные не выгуливали на улице кошек и собак и не употребляли алкоголь. А в Афганистане еще и вырабатывают политику, которая позволит населению после прихода талибов стать более «добродетельными». Например, запрещает женщинам без сопровождения мужчин летать на самолетах, а мужчинам-госслужащим работать без бороды.

«Вырастить толерантные поколения, способные сосуществовать и строить мосты любви и мира». Вот так-то!