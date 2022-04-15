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В мире15 апреля 2022 13:39

Одиноким предоставляется министерство: чем занимаются самые необычные ведомства мира

В Бутане пытаются сделать подданных счастливее, а в Афганистане искореняют порок
Антон ФОКИН
Бюрократическая система по всему миру создает такие министерства, что хоть стой, хоть падай.

Бюрократическая система по всему миру создает такие министерства, что хоть стой, хоть падай.

Фото: Shutterstock

Говорят, в естественной среде бюрократия плодится размножением. В том смысле, что любая чиновничья система стремится стать более сложной и ветвистой. Поэтому ее приходится периодически подрезать, как фруктовый сад.

И все-таки порой возникают такие министерства, что хоть стой, хоть падай. Kp.ru вспомнил о некоторых из них.

КУЗНИЦА НАРОДНОГО СЧАСТЬЯ

Первое на планете министерство счастья было создано в Бутане в начале XXI века. Причем это не какой-то предвыборный проект эксцентричного кандидата, который он реализовал, дорвавшись до власти, а ведомство, прописанное в конституции страны!

История «счастливой жизни» Бутана началась в 1972 году, когда король страны Джигме Сингье Вангчук принял новую концепцию национального развития, которая утверждала, что лучше быть счаcтливым, но бедным, чем несчастным и богатым. Тогда же бутанцы придумали, как измерить это неуловимое счастье «в попугаях», то есть в цифрах. Теперь вместо пресловутого ВВП в королевстве стали гнаться за «удвоением валового национального счастья», то есть ВНС.

Министерство счастья было создано в Бутане в начале XXI века.

Министерство счастья было создано в Бутане в начале XXI века.

Фото: Shutterstock

Впрочем, в итоге абстрактное понятие приняло вполне конкретные формы для жителей страны. Была проведена реформа образования, отменены феодальные пережитки, включая утомительные церемонии и «расшаркивания» перед знатью, власти привели в порядок улицы и дороги.

Сейчас в министерстве счастья каждые полгода занимаются измерением уровня ВНС и планируют, как повысить этот важнейший показатель. Для этого сотрудники ведомства используют специальные опросники, а ответы демонстрируют устойчивый прирост счастливых людей год от года!

ЛИДЕРЫ ПО ДУШЕВНОМУ ЗДОРОВЬЮ

По закону сохранения энергии, если где-то есть министерство счастья, где-то должно быть и министерство несчастья? Да, почти угадали. Только называется оно министерством одиночества: подобные ведомства существуют в Великобритании и Японии.

На несчастных власти обратили внимание после того, как исследования показали - каждый седьмой житель Британии страдает от отсутствия общения. В задачи министерства входит создание разнообразных сообществ по интересам, развитие трансортной инфраструктуры, чтобы граждане могли чаще видиться друг с другом, и даже подготовка «лидеров по душевному здоровью» (что бы это ни значило).

В Стране восходящего солнца подобный пост создали в 2021 году. Его сейчас занимает весьма консервативная дама Сейко Нода, которая по совместительству работает министром по повышению рождаемости (да, такое министерство тоже есть в Японии).

Министр по повышению рождаемости Японии Сейко Нода.

Министр по повышению рождаемости Японии Сейко Нода.

Фото: ru.wikipedia.org

Проблема одиночества в Японии стоит очень остро. По данным «Japan Times», во время пандемии коронавируса почти 40% взрослых жителей страны чувствовали, что им не с кем поговорить. В основном, японское министерство одиночества занимается расширением психологической поддержки населения.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ЙОГ

Индия же решила пойти своим путем и создала министерство йоги, вернее, как оно официально называется, министерство аюрведы, йоги, юнани, сиддхи, натуропатии и гомеопатии. В отличие от всевозможных ведомств, где напыщенные чинуши пересчитывают горы никому не нужных цифр, в министерстве йоги занимаются реально полезным делом! Например, там начали продвигать в госструктуры идею о том, чтобы ввести во время рабочего дня пятиминутные перерывы на занятия древней гимнастикой.

Кроме того, чиновники разработали рекомендации для тех, кто хочет во время рабочего дня быстренько размяться, следуя традициями йоги, а также проводят сертификацию различных центров народной медицины. Недавно работники министерства пролоббировали создание центров аюрведы (народной медицины) в госпиталях индийских вооруженных сил.

В Индии с большим уважением относятся к министерству аюрведы, йоги, юнани, сиддхи, натуропатии и гомеопатии.

В Индии с большим уважением относятся к министерству аюрведы, йоги, юнани, сиддхи, натуропатии и гомеопатии.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помимо этого министерство активно продвигает индийские традиционные практики по всему миру и тем самым улучшает образ Индии на мировой арене. В общем, мягкая сила в действии.

ДОБРЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

Во многих мусульманских странах, таких как Алжир, Египет, Марокко, Сирия и других существуют министерства пожертвований. Дело в том, что в исламе есть такое понятие как вакф – имущество и недвижимость, которые предоставляются для финансирования благотворительности, например, недвижимость. При этом речь не идет о деньгах, а именно о собственности (причем, некоторые богословы относят к ней даже инструменты и книги), которая должна «работать» и приносить доход, распределяемый потом между бедняками и нуждающимися.

В результате в восточных странах министерства вакфов и исламских дел занимаются именно управлением такой «общественной» собственностью, и напоминают чем-то благотворительные фонды. Имущество можно использовать разными способами: сдавать в аренду, вносить в качестве взноса в основной капитал совместного предприятия.

Кроме управления вакфами подобные ведомства еще зачастую и занимаются многими религиозными вопросами, ведь во многом за счет такой благотворительности сами себя содержат многие мечети, молельные дома и медресе.

ПОРОК ЗА ПОРОГ

Противоположностью министерства добрых дел можно назвать министерство по предотвращению порока - таковые действуют в Афганистане и Саудовской Аравии.

Столь солидные учреждения строго следят за выполнением религиозных норм на территории своих стран. В Саудовской Аравии Комитет наблюдает за тем, чтобы подданные не выгуливали на улице кошек и собак и не употребляли алкоголь. А в Афганистане еще и вырабатывают политику, которая позволит населению после прихода талибов стать более «добродетельными». Например, запрещает женщинам без сопровождения мужчин летать на самолетах, а мужчинам-госслужащим работать без бороды.

«Вырастить толерантные поколения, способные сосуществовать и строить мосты любви и мира». Вот так-то!

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