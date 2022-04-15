ВЦИОМ: Уровень одобрения россиян деятельности Владимира Путина вырос до 79,6 процента

Свое доверие Владимиру Путину выразили 81,6% россиян. Фото: REUTERS

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина среди жителей страны за последнюю неделю вырос до 79,6%. При этом свое доверие главе государства выразили 81,6% россиян. Об этом свидетельствует новое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованное 15 апреля на сайте организации.

На вопрос: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента России?» положительный ответ дали 79,6% респондентов, что на 0,7 процентных пункта больше, чем неделей ранее. На вопрос о доверии Владимиру Путину утвердительно ответили 81,6% участников опроса, как и на прошлой неделе.

Рейтинг премьера-министра страны и правительства России также остается высоким. Работу главы кабмина Михаила Мишустина положительно оценили 55% россиян, о своем доверии ему высказались 64,7% жителей страны (это на 0,2 процентных пункта выше, чем неделю назад). Работу правительства РФ одобрили 55,1% участников опроса.

Деятельность партии «Единая Россия» поддерживают 42,5% россиян, КПРФ - 11,1%, за ЛДПР высказались 8,8% участников опроса, за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» – 5,6%, «Новым людям» доверяют 4,8% респондентов.

Рейтинг партийных лидеров за минувшую неделю немного просел. О своем доверии главе партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергею Миронову высказались 29,7% опрошенных (это на 1,5 процентных пункта меньше, чем неделей назад), за руководителя КПРФ Геннадия Зюганова проголосовали 29,1% респондентов (на 0,4 процентных пункта меньше, чем неделей ранее). А вот уровень доверия лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву, напротив, вырос на 0,2 процентных пункта – до 7,7%.

Опрос ВЦИОМ проводился по телефону. В течение семи дней было опрошено 11200 россиян старше 18 лет в 80 регионах России.