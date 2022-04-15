12 школ — 12 Героев России

Владимир Жога. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

«Золотая дюжина» участников специальной военной операции на территории Донбасса и Украины, чьи подвиги страна отметила звездами Героев России, будут отмечены и там, где эти мужественные люди делали первые шаги в будущую взрослую жизнь.

В Забайкалье и Бурятии, Донецке и Крыму, Костроме и Оренбурге, в Рязанской и Ленинградской областях, в Дагестане и Красноярском крае на стенах школ, где учились лучшие из лучших в нашей армии и на флоте, вскоре появятся мемориальные доски.

Как заявил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк, под эгидой РВИО пройдет не только изготовление и установка этих памятных досок. Общество также намерено активно участвовать в восстановлении памятников и мемориалов, разрушенных в Донбассе, куда от РВИО на этой неделе было доставлено 9 тонн гуманитарных грузов.

Вот имена Героев России, которым будут установлены мемориальные доски в школах в России и в Донбассе, где они росли и учились.

Пятерым — увы, посмертно: Владимиру Жоге и Дамиру Исламову, Сергею Сухареву и Максиму Концову, а также Нурмагомеду Ганжимагомедову.

У школьников перед глазами будет и напоминание о подвигах Алексея Бернгарда и Алексея Левкина, Алексея Панкратова и Антона Старостина, Виктора Дудина и Дениса Шишова, а также Юрия Нимченко.

Видеосюжеты об этих и других героях можно посмотреть тут.

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