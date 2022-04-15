Семьям с детьми от 8 до 17 лет будут выплачивать от 6 до 12 тысяч в месяц

Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Фото: Shutterstock

505 млрд.рублей выделит в этом году правительство на пособия малообеспеченным семьям с детьми. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании о реализации мер социальной поддержки в пятницу.

Речь идет о выплатах детям от 8 до 17 лет. Размер пособий составит 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка.

- В среднем - от 6 до 12 тысяч рублей в месяц, в зависимости от конкретного субъекта и финансовой ситуации семьи, - сказал Мишустин.

Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается сразу на 12 месяцев. В общей сложности выплаты получат родители более 5 миллионов детей.

Перечислять деньги начнут уже в мае. Чтобы получить пособие, нужно подать электронное заявление на портале госуслуг. Мишустин отметил, что эта процедура должна быть понятная и простая. Также можно обратиться лично в МФЦ или отделение Пенсионного фонда.

Мишустин поручил главе Минтруда Антону Котякову вести разъяснительную работу с семьями, которые могут претендовать на выплаты.

- Пожалуйста, привлекайте к этому и регионы, выстраивайте четкий механизм обратной связи, чтобы граждане могли оперативно получать ответы, - распорядился премьер.

Мишустин отметил, что нужно быть готовыми к большому числу обращений.

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