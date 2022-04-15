Жена Медведчука готова бороться за мужа "против всего продажного мира"

Оксана Марченко, супруга известного украинского политика Виктора Медведчука, ныне находящегося неизвестно где после задержания сотрудниками СБУ, дала пресс-конференцию в Москве. Фото: Алексей Голенищев/ТАСС

Оксана Марченко, супруга известного украинского политика Виктора Медведчука, ныне находящегося неизвестно где после задержания сотрудниками СБУ, дала пресс-конференцию в Москве. Мероприятие вызвало большой интерес у российских СМИ. Одних только камер телеканалов, к слову, не только российских, в одном из залов Общественной палаты России, где проходила встреча с журналистами, автор этих строк насчитал более двадцати. Тема пресс-конференции была очевидна – судьба супруга Оксаны Марченко.

Собственно, с заявления об этом встреча и началась. Как выяснилось, Оксана не имеет ни малейшего понятия, когда и где был задержан ее муж, где он сейчас находится и в каком состоянии. Ее отец сейчас обивает на Украине пороги СИЗО и тюрем, но везде получает однотипный ответ: "Гражданина Медведчука в нашем учреждении нет, и к нам он не доставлялся". Не может узнать никаких сведений о местонахождении Медведчука и его адвокат. А это означает, подчеркнула Оксана Михайловна, что ее мужу невозможно сейчас оказать ни правовую юридическую, ни медицинскую, ни какую-либо иную помощь, в которой он наверняка нуждается.

Марченко села за стол перед микрофонами в медицинской черной маске. И когда настала очередь вопросов, то корреспондент "КП" первым делом попросил ее снять маску хотя бы на время, чтобы из Украины в адрес России не прозвучали обвинения, будто бы в Москве вытащили на встречу какую-то непонятную фигуру, на худой конец, похожего на нее двойника. Просьба была удовлетворена, но продолжила пресс-конференцию жена Медведчука дальше все равно в маске. Как она пояснила, чтобы "не так были видны последствия, если не выдержу". Видимо, речь шла о возможном нервном срыве и о перспективе заплакать. У нее действительно пару раз голос во время ответов на вопросы предательски дрогнул, но, по большому счету, с эмоциональным стрессом она справилась.

По словам Марченко, СБУ прекрасно знала, где находится Медведчук. Фото: REUTERS

Почему она записала видеообращения Зеленскому и Эрдогану и получила ли от них хоть какой-то ответ? От Зеленского не получила и не ждет, это не тот президент, который будет отвечать на такие вопросы. Что же касается Эрдогана, то его Оксана считает единственным независимым политиком в Европе. Кроме того, он неоднократно заявлял, что является другом и Украины, и России.

- И я уверена, что Эрдоган обладает большим влиянием на нынешнего несамостоятельного президента Украины, - подвела черту под обсуждением своих обращений Оксана Марченко. Кроме того, рассказала, что готовит обращения ко всем парламентам всех стран, чтобы сдвинуть с мертвой точки вопрос о судьбе ее мужа.

Что касается причин задержания, то кроме политического преследования и политической же мести она не может объяснить его более ничем. По словам Марченко, СБУ прекрасно знала, где находится Медведчук. Служба была поставлена адвокатом политика еще 27 февраля в известность о том, что он сменил место пребывания в целях безопасности, потому что количество угроз в его адрес нарастало в прогрессии с каждым днем. И зачем потребовалось разыгрывать спектакль якобы с побегом, она тоже понять не может. Единственное объяснение, что в команде Зеленского сейчас работают сплошь сценаристы, которые любят выстраивать всякого рода сюжеты.

- В чем причина ареста действующего депутата Верховной рады, если он ни на один день не покидал территорию Украины? – недоумевает Марченко. Она призналась, что вариант отъезда из страны неоднократно предлагала мужу, но тот всегда отвечал одним и тем же: "Я не совершил ни одного преступления. Я ни в чем не виноват перед Украиной. Я останусь и пойду до конца".

Сама Марченко, как выяснилось, покинула Украину еще 18-го февраля и уехала в Минск, но категорически отмела все подозрения, будто бы муж ее предупредил о грядущих событиях.

- Можете проверить по разным источникам и спросить, но Николай Басков еще за месяц назначил мне интервью на 22 февраля, и мы должны были пересечься с ним в Минске, объяснила Марченко причины своего отъезда. В пользу ее версии говорит и то обстоятельство, что на Украине остались их с Медведчуком дети и ее внук. Которых потом вытягивали из страны разными путями и со всеми предосторожностями, чтобы они не попали в лапы украинских спецслужб и не стали заложниками, через которых Зеленский вместе со своими партнерами могли бы оказывать на самого Медведчука давление. Кстати, проект в рамках которого Оксана должна была беседовать с Басковым, рассказывает о паломничестве на остров Корфу.

Марченко высказалась и относительно решения суда во Львове, который наложил арест на их имущество, дома, квартиры и прочее.

- Я не держусь за имущество, я хочу освободить своего мужа, а это вопросы второго или третьего порядков, - пояснила Марченко, заметив перед этим, что никакой официальной информации по этому поводу у нее нет, и она точно так же, как и все, узнала об этом из сообщений украинских СМИ.

Марченко отказалась отвечать на вопрос, расценивает ли предательством поведение бывших близких соратников Медведчука по партии, но выразила уверенность, что всем, кто имел к этому какое-либо отношение, придется отвечать за содеянное.

Что касается дальнейшего, то Оксана продолжит бороться за мужа всеми ей известными и доступными способами. Пусть она даже станет Дон Кихотом, если "весь продажный мир будет против".

Но, наверное, стоит признать, что шансов на успех у Марченко при нынешнем раскладе не так уж и много. И освободить Медведчука может только падение нынешней власти и полная смена режима. Впрочем, похоже, что она и сама все это прекрасно понимает.