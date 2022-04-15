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Политика15 апреля 2022 14:35

Годовой доход Путина вырос на 208 тысяч рублей

Кремль опубликовал ежегодный отчет о доходах президента
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: ТАСС

Владимир Путин за весь 2021 год официально заработал 10 млн. 202 тысячи 616 рублей. Это чуть больше 850 тысяч рублей в месяц.

Кстати, по мировым президентским меркам российский глава получает не так и много. 10667 долларов в месяц. Джо Байдену, для сравнения, платят по 33 тысячи долларов ежемесячно.

В 2020-м лидер страны заработал чуть меньше 10 млн рублей – то есть, годовой доход увеличился всего на 2%. Меньше инфляции. В реальном выражении Путин получил меньше, чем год назад.

Имущество президента за год не изменилось. Ему по-прежнему принадлежат:

- Квартира площадью 77 кв. м.

- Гараж на 18 кв. м.

- Две 21-х Волги, Нива и прицеп «Скиф».

Согласно декларации, в пользовании у главы страны квартира 153,7 квадратов и гараж на 18 кв. м.

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