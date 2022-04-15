Как за год изменились доходы чиновников

Неисповедимы пути государственного зарплатообразования. Фото: Евгения ГУСЕВА

Неисповедимы пути государственного зарплатообразования. Казалось бы, кто главнее, тот и должен получать больше. Но на вершине карьерный пирамиды этот принцип работать почему-то перестает. Наглядное тому доказательство: ежегодные обязательные декларации о доходах.

Владимир Путин за весь 2021 год заработал чуть больше 10,2 млн. рублей. А вот, сколько получили остальные:

Антон Вайно, глава администрации президента – 11,7 млн. рублей. Между прочим, на полмиллиона меньше, чем годом ранее.

Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности - 8,4 млн. рублей. Почти на 10 млн. меньше, чем в 2020-м.

Бывшему премьеру принадлежит квартира на 368 метров и два машиноместа по 16 квадратов каждое. Еще в собственности числится 21-я Волга и Фольксваген-Гольф. Видимо, они стоянку и занимают. За год в имуществе политика ничего не поменялось.

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности – 36 млн. рублей. Он получает стабильно много, годом ранее было 34,6 млн. рублей.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента – 14,5 млн. рублей. Официальный представитель Кремля зарабатывает больше своего шефа. В прошлой декларации было 12,5 млн. рублей. Но все это не идет ни в какое сравнение с доходами жены Пескова фигуристки Татьяны Навки – она из года в год приносит семейному бюджету больше 200 млн. рублей.

Пресс-секретарь Путина владеет тремя квартирами и половиной парковочного места. Еще у него есть два Мерседеса, одна Киа и снегоболотоход. То же самое числилось за Песковым и год назад.

Валентина Матвиенко, председатель Совета федерации – 14,7 млн. рублей. Между прочим, почти на 3 млн. рублей меньше, чем годом ранее.

Валентина Ивановна по-прежнему не владеет ни одной машиной. Зато ей принадлежит дача на 60 соток, квартира, машиноместо, три каких-то нежилых здания и один «объект незавершенного строительства». Годом ранее было все то же самое. Последний из списка «объект» медленно переходит в разряд долгостроев.

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