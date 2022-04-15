Магическое кольцо Пушкина, дарующее литературный талант, выставили в Литмузее

Случай увидеть настоящее украшение Пушкина - уникальный.

В Литературном музее открылась новая выставка, посвященная Пушкину и Далю. Экспонатов много, но настоящий ажиотаж у публики вызвал овеянный легендами изумрудный перстень Пушкина. На выставку косяками идут разные люди и зависают над витриной с артефактом. Можно вселиться или недоумевать, глядя, как лохматые женщины с длинными ногтями и обильно накрашенными глазами замирают возле экспоната, улавливая некую особую энергию.

- Это украшение хранится в музее Пушкина на Мойке, но там не выставляется. Так что, случай увидеть настоящее украшение Пушкина - уникальный, - рассказала корреспонденту "КП" сотрудник музея Надежда Николаева.

Кольцо из "Твин Пикса" (слева) и изумрудное кольцо Пушкина, подаренное Владимиру Далю.

Кто смотрел "Твин Пикс", тому пушкинский перстень знаком. Реликвия очень похожа на роковой артефакт из сериала: такой же крупный, такой же зеленый. В "Твин Пиксе" обладатели украшения получали энергию для достижения самых высоких амбиций, но затем кольцо начинало разрушать хозяина.

Самое интересное, что кольцу Пушкина приписывают ровно те же свойства. Да и сам поэт сильно верил в магию кристалла. Что, впрочем, не удивляет.

- В те годы воспитание полагало большие суеверия, которые считались хорошим тоном, а также становились правилами души. Мнительные молодые люди не выходили от гадалок и верили во все приметы, всех черных кошек и белых мышек, - говорит литератор и автор исследования "Тайны драгоценных камней и украшений" Екатерина Варкан.

То ли от Соломона, то ли от Поликрата

Кто хоть немного в теме, знает, что у поэта было около десяти знаменитых перстней, каждому из которых приписывают определенное свойство. Перстень с "магическим кристаллом" считается одним из самых-самых, потому что наделял обладателя литературным талантом. Пушкин носил украшение на большом пальце и именно оно запечатлено на портрете работы Тропинина.

Портрет Александра Пушкина кисти Василия Тропинина.

- Считается, что такие, очень личные детали, художник обычно аккуратно прописывал только по особой просьбе заказчика, - рассказала наша собеседница. - Похоже на то, что этим «деталям» особое значение придавал именно Пушкин.

Как перстень достался поэту - никто толком не знает. То ли кто-то подарил, то ли достался по наследству от дедушки. Поговаривали, что это кольцо царя Соломона или - еще лучше - изумрудный перстень Поликрата. Была такая легенда, записанная Геродотом. Царю Поликрату так несусветно везло, что однажды его друг не выдержал и написал царю письмо. Суть письма была в том, что судьба наверняка заготовила глобальную подляну и чтобы отвести грядущую беду, царю хорошо было бы пожертвовать чем-то очень и очень ценным. Поликрат совету внял, снял с пальца шикарный изумрудный перстень и бросил в море. Однако чуть ли не в тот же день сокровище вернулось к нему в желудке рыбы, которую отдали к столу. Судьба подношение не приняла, в итоге Поликрат умер ужасной смертью.

И вот якобы считалось, что чем больше счастья принесет перстень Поликрата, тем ужаснее и тяжелее будет расплата.

Гравюра шведского художника Матеуса Мериана (старшего) "Повар приносит Поликрату кольцо", 1630 г

Какой толк от перстня

Пушкин воспел это кольцо. Назвал магическим кристаллом. Говорил, что камень его вдохновляет. Читайте об этом в "Евгении Онегине":

«Промчалось много, много дней

С тех пор, как юная Татьяна

И с ней Онегин в смутном сне

Явился впервые мне -

И даль свободного романа

Я сквозь магический кристалл

Еще не ясно различал».

Сохранились письма, где Пушкин, прибывший в Михайловское из Одессы в 1924 году, настоятельно требовал у брата Левы, чтобы тот привез ему перстень. "Мне грустно без него", - жаловался поэт, имея в виду не брата, а цацку.

Перед смертью поэт передал свой талисман Владимиру Далю. Хотите верьте, хотите нет, но чудесные свойства подарка доктор Даль испытал на себе. Молва не зря гласила, что, изумрудное украшение наделяло обладателя несусветным литературным талантом. Вскоре Даль снискал славу автора знаменитого словаря и сам признавался с удивлением, что у перстня Пушкина какие-то непостижимые свойства: "как гляну на него, так и пробежит по мне искорка с ног до головы, и хочется приняться, за что-нибудь порядочное».

Исследователей до сих пор мучает вопрос, почему Владимир Даль не надел знаменитое пушкинское кольцо, когда позировал художнику Перову?

Судьба перстня

Тут надо сказать, что на перстни Пушкина после смерти поэта была открыта настоящая охота. Артефакты исчезали, тонули в снегу, растворялись, куда-то девались.

До наших времен дошло всего два пушкинских перстня и то никто не верит, что они настоящие. "Как же, украли сто лет назад", - ворчат скептики. Но музейщики утверждают обратное.

- Абсолютно настоящий перстень, - заверила корреспондента "КП" Надежда Николаева. - В том-то и суть, что приехало оригинальное кольцо.

Для тех, кто не верит - предлагают прийти и убедиться. Энергетика от камня идет такая, что даже скептики подпрыгнут.

Пушкин открывал перстнем бутылки?

Разглядывая кольцо, можно заметить, что изумруд в нем – со сколом. Что случилось?

Неочевидную версию предлагает в своем исследовании Екатерина Варкан:

- Вполне возможно, что Пушкин откупоривал перстнем бутылки. По крайней мере, такая "забава" в те времена существовала.

Конечно, ни о чем нельзя сказать наверняка. Возможен вариант, что перстнем колотили кого-нибудь по маковке, либо стучали по столу и косяку.

Но что совершенно точно - скол появился в процессе эксплуатации. Пушкин не мог купить и обрамить порченый камень: это слишком дурная примета.

Писатель Андрей Битов обронил однажды: нам только кажется, будто мы знаем о Пушкине все. А на самом деле - не знаем даже размера его ботинок.

Про ботинки Битов попал в точку. Действительно не знаем. Почему-то до недавнего времени никому не приходила мысль узнать размер кольца. Лишь относительно недавно при помощи нитки определили длину окружности. Оказалось, что это 19,5.

- Интересно, что мой большой палец тоже размером 19,5, - радуется Екатерина. - Это значит, что пальцы у поэта были длинные, чувственные, а рука - небольшая, похожая на женскую.

ГДЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА

"Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль" проходит до 6 июня в Доходном доме Любощинских — Вернадских

Москва, Зубовский бульвар, 15, стр. 1

Стоимость: 300-500 рублей