Праправнук Льва Толстого написал сериал про великого предка. Экранизация готовится к 200-летию писателя

Сериальных экранизаций произведений классиков пруд пруди: «Война и мир», «Белая гвардия», «Анна Каренина», «Бесы», «Идиот» и так далее. А вот вдумчивых биографических саг о жизни и творчестве великих русских писателей почти нет. «Пушкин» и «Есенин» с Сергеем Безруковым, скорее, можно отнести к разряду мелодрам для женской аудитории.

Но в советское время попытки были. Многие помнят монументальную работу Сергея Герасимова «Лев Толстой» (1985), где он сам сыграл классика. Или блестящую картину Александра Зархи «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» (1981) с Анатолием Солоницыным в главной роли.

Увы, сегодня создатели сериалов, в отличие от авторов серии ЖЗЛ, боятся притронуться к великим. Нет художественных телепроектов, посвященных Василию Шукшину, Виктору Астафьеву, Михаилу Лермонтову, Константину Симонову, Андрею Платонову, Владимиру Набокову — а какие эпичные саги можно было снять? Вместо этого Первый канал выпустил многосерийную ленту «Таинственная страсть» (2015) про шестидесятников, да и то все имена поэтов из-за авторских прав были изменены.

ТВ-3 делал мистификацию о Гоголе с Александром Петровым в главной роли примерно с таким же уровнем достоверности и погружения в глубину личности, как и «Маяковский» (2018) с Юрием Колокольниковым — история пьющего гопника-свингера, который умеет хмурить брови.

Особняком стоит картина Александра Велединского «Русское» (2004) про юность Эдуарда Лимонова.

Все это не сериалы.

Все это не стереоскопия на десяток серий.

Но, кажется, ситуация начинает меняться. Первой ласточкой может стать масштабный сериал про Льва Толстого, руку к которому приложил родственник классика. Праправнук писателя Владимир Толстой, советник президента России по вопросам культуры, как оказалось, написал сценарий про великого родственника. Это стало известно на на пресс-конференции о продвижении лучших практик региональных и муниципальных музеев.

— Открою небольшой секрет — Владимир Толстой, советник президента и мой муж, написал сценарий сериала о Льве Николаевиче, — сообщила директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

В 2028 году в России наверняка с размахом отметят 200-летие со дня рождения Толстого, так что и сериал могут подгадать аккурат к этой дате. Сам Владимир Толстой уверяет, что говорить о съемках еще рано, при этом материала, который он написал, хватит аж на несколько сезонов сериала.

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