Командир сдавшейся в плен 36-й бригады морской пехоты Украины оказался ненастоящий!

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк. Фото: ru.wikipedia.org

Все прекрасно видели, как в Мариуполе сдавалась 36-я бригада морской пехоты - более тысячи человек. В Киеве на это так болезненно реагировали, что именно в этот день объявили о задержании депутата-оппозиционера Виктора Медведчука.

Но, видимо, вскоре поняли, что даже сто Медведчуков не смогут перебороть "зраду" от сдачи в плен целой бригады. И тут же в сеть была вброшена запись совместного выступления командира полка "Азов" Дениса Прокопенко и начальника 36-й бригады морпехов майора Сергея Волыны. Которые оптимистично отчитались о перемоге (победе). Мол, под видом сдачи в плен был осуществлен тактический суперприем, в результате которого часть морпехов смогла прорваться с завода Ильича на комбинат «Азовсталь» и соединиться с нацполком "Азов". Прокопенко и Волына, сидя рядом, рассказывали, как у них все хорошо.

Но вот какая незадача. По всем данным командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского (а другой такой в составе ВСУ, извините, не имеется) является полковник Баранюк.

Владимир Анатольевич Баранюк командует бригадой с сентября 2021-го. Кстати, в 2014-м в Крыму он был командиром отдельного батальона морской пехоты в Феодосии и вместе с личным составом убыл с полуострова на материк.

Сегодня в районе завода Ильича, как сообщают военкоры, взяли в плен командира 36-й ОБРМП полковника Андрея Гнатова. Гнатов Андрей Викторович действительно командовал бригадой, но с 2018-го по 2021-й. А с 2016-го по 2018-й служил в должности начальника штаба бригады. И за те годы уже засветился настолько причастностью к военным преступлениям, что его ждет суд.

Но все-таки Гнатов уже почти год не командует бригадой.

И снова ни слова о Баранюке.

А на видео - вообще какой-то майор Волына. Которого представляют "начальником" бригады. Никого ничего не смущает?

У отделения, взвода, роты, батальона, полка, бригады, дивизии нет ни начальников, ни директоров. Есть командиры. Это официальная должность. Начиная с армии, они становятся командующими.

Начальник бригады звучит так же противоестественно, как командующий складом, овощебазой или гастрономом. Комбриг, он и в Африке комбриг, а не только на Украине.

Кстати, если послушать, что там говорят Прокопенко и Волына (заметим, на чистом русском языке, так что мы никак не могли "неправильно перевести" с мовы слово «начальник»), то Прокопенко произносит: "Сегодня мы ("Азов") соединились с батальоном морской пехоты". То есть речь идет не о бригаде, а о батальоне. По всей видимости, о сводных остатках разгромленной и сдавшейся в плен бригады. И «начальником» остатка, скорее всего, и назначил себя Волына, как старший по званию. Обычная военная практика.

Тогда, по логике, все вышестоящие офицеры либо сдались в плен, либо погибли или сбежали.

А все-таки, где настоящий официальный командир бригады полковник Баранюк? Ведь не дошли же еще ВСУ до такого состояния, что у кого глотка громче, тот и атаман.

Правда, вне зависимости от этого важного момента, можно уже с уверенностью сказать, что такой в/ч А2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского) в составе ВСУ более не существует.

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