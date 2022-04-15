Сколько зарабатывают российские министры: Мантуров обогнал Мишустина, а самым богатым мужем оказался супруг Голиковой

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер Михаил Мишустин заработал за прошлый год 18,3 млн рублей. Такие сведения содержатся в декларации о доходах премьера и членов его семьи, которая была опубликована в пятницу на сайте кабмина.

Как следует из декларации, в 2021 году Мишустин заработал примерно на 1,5 млн рублей меньше, чем в 2020-м году.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, сумма доходов Мишустина складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам.

Доход супруги Мишустина в 2021 году почти не изменился и составил 63,8 млн рублей. В пользовании у Мишустина, его супруги и сына по-прежнему находятся земельный участок площадью 5500 кв.м, жилой дом 861,2 кв.м и квартира 141,6 кв.м. Также в собственности жены главы правительства сохранился автомобиль Ford Kuga.

Премьер-министр Михаил Мишустин заработал за прошлый год 18,3 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый богатый - министр торговли, самый бедный - министр просвещения

В пятницу также были опубликованы декларации о доходах членов правительства. Самым богатым в правительстве оказался министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он заработал 704 млн 664 тыс. Кстати, годом ранее Мантуров также был обладателем первого места. Глава Минпромторга владеет автомобилями «Лада Веста» и Tesla X100D.

На втором месте по доходам - вице-премьер Юрий Трутнев - 392,6 млн рублей. Годом ранее Трутнев декларировал доход почти в 10 раз меньше - 42,3 млн рублей.

На третьем месте - министр транспорта Виталий Савельев. Его доход в 2021 году составил 130,93 млн рублей, что примерно в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.

На четвертом месте - министр энергетики России Николай Шульгинов (124,58 млн рублей), на пятом - министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (121,04 млн рублей).

Среди вице-премьеров наиболее высокий доход (после Трутнева) задекларировали Дмитрий Григоренко (65,7 млн рублей, рост более чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом) и Дмитрий Чернышенко, чей задекларированный доход снизился примерно в три раза и составил 45,7 млн рублей.

Меньше всех среди членов правительства в 2021 году заработал министр просвещения Сергей Кравцов.

Девять «бедных» жен

Самым богатым среди супругов чиновников правительства стал муж вице-премьера Татьяны Голиковой Виктор Христенко. Он заработал 278,959 миллиона рублей. У Христенко имеется два жилых дома площадью 991 и 336 квадратных метров, а также квартира в 218 квадратных метров, газопровод и земельный участок . Муж Голиковой и ранее возглавлял список самых богатых супругов членов кабмина. В 2020 году его доход составил 269,9 миллиона рублей.

Виктор Христенко. Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Второе место по доходам занимает супруга первого вице-премьера Андрея Белоусова. За прошлый год она заработала чуть более 129 миллионов рублей. Она имеет в собственности квартиру - 116 квадратных метров и три машино-места. Годом ранее доходы жены Белоусова были вдвое меньше.

На третьем месте по доходам среди супругов членов правительства - жена министра промышленности и торговли Дениса Мантурова (более 52 млн рублей). У нее в собственности земельный участок и дом. В 2020 году она заработала 13,6 миллионов рублей.

При этом девять жен членов правительства по итогам 2021 года задекларировали доход менее, чем в 1 млн рублей.

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