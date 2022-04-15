Причина скандального интервью Чулпан Хаматовой: на западе у неё нет работы

Актриса Чулпан Хаматова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова опять удивила. Актриса дала интервью журналистке из Прибалтики, в котором несла такую чушь, что либо у нее крыша поехала, либо она находится под жёстким давлением. То рассказывала про «страшные репрессии», которым подвергаются её коллеги в Москве, то бредила про избиение (видимо худруков и директоров московских театров) за отказ вешать букву Z на фасаде театров. «Это уже реальность», - говорила 46-летняя женщина на полном серьезе.

Потом объявила звание народной артистки «какой-то советской бредятиной», к которой она никогда не относилась серьезно: «Если они его отнимут, я его отдам»…

Говорила, что никогда не поддерживала «кровавый режим», а после «Боинга» (авиакатастрофы, случившейся 17 июля 2014 года над Донбассом) ей стало очевидно, что «мы виноваты в этом». Остапа несло... Хотя есть видео, на котором Чулпан Хаматова получала из рук Путина Госпремию как ни в чем не бывало. Это уже после Крыма и после малазийского «Боинга». 2015 год. Чулпан, вся такая сияющая, радостная идет легкой походкой по Георгиевскому залу Кремля.

Сегодня она оказалась в новой реальности: «Теперь я не могу вернуться в Россию». Надо выстраивать карьеру на западе. И в этой реальности приходится нести всякую чушь, хотя даже ей, похоже, уже становится стыдно. «Что же теперь я каждый день должна говорить то, что я уже высказала?», - наивно спрашивает Хаматова латышскую журналистку. «Наверное, да…», - не оставляют ей надежды на легкую жизнь даже в крошечной Латвии.

Судя по интервью, дела у актрисы не очень хороши. Худрук Нового рижского театра Алвис Херманис (это он назвал Хаматову «совестью России») пообещал взять ее в штат. «Я пригласил ее присоединиться к актерской труппе Нового Рижского театра и стать членом нашего коллектива. Она будет работать и играть у нас, сначала - на своем родном языке».

Чулпан Хаматова во время интервью одному из латвийских телеканалов. Фото: YouTube

Прошел месяц. Захожу на сайт театра. Артистки Чулпан Хаматовой в труппе нет. В Новом рижском труппа очень маленькая - 14 человек. Это авторский театр. Алвис Херманис - один из лучших европейских режиссеров своего поколения, лауреат международных премий. Он востребован не только в Латвии. В Театре Наций в Москве он поставил два спектакля: суперуспешные «Рассказы Шукшина». И «Горбачева», ради которого театр долго ждал Херманиса, чтобы вклиниться в его плотный график. При всём своём хорошем отношении к Хаматовой, забить на другие обязательства и начать репетировать только с ней, он не может. Если же все-таки найдет время для беглянки из Москвы и поставит на неё спектакль на русском языке, в репертуаре Нового рижского театра этот спектакль займет скромное место: одного из тридцати названий. Про статуса «звезды», который был в «Современнике» и в Театре Наций, придется забыть. И радоваться, что ввелась на роль актрисы, которую свалил ковид, о чем недавно написал режиссёр Кирилл Серебренников.

В конце марта Чулпан Хаматова сыграла медсестру в спектакле «Декамерон» (московского Гоголь-центра) в берлинском Deutsches Theater. Гастроли устроил Кирилл Серебренников: «Чулпан Хаматова» выручила нас, блистательно ввелась в роли Иры Выборновой, которую, увы, свалил ковид. Чулпан, браво с Премьерой!».

После спектакля артисты вышли на поклон. Хаматова скромно стоит возле левой кулисы. Роль медсестры не сравнить с главными героинями, которых она привыкла играть в «Современнике», в Театре Наций. Не говоря о том, что в нынешних реалиях гастролировать по европейским театрам с антрепризой для русскоговорящей публики, довольно проблематично.

В «Современнике» и в Театре Наций уже нашли ей замену. В спектакле «Враги. История любви» вместо неё играет Светлана Иванова. В спектаклях Театра Наций заменила Наталья Ноздрина.

Пару слов о звании народной артистки, которое было присвоено Хаматовой в 2012 году. Церемония награждения прошла в октябре 2013 года. В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся гражданам России (в том числе и ей).

"Все мы хорошо знаем вас не только как замечательную актрису, но и как человека, который много-много лет по зову сердца помогает тяжелобольным детям", - отметил тогда президент.

… Вот и помогала бы детям, а не ныла в интервью, как все ей противно. Фонд «Подари жизнь», который занимается детьми с тяжелейшей онкологией, и которым Хаматова руководит, в условиях санкций оказался в сложнейшей ситуации. Проблемы c поставками медикаментов и со сбором средств. Отменяются договоренности об операциях за рубежом. Вылететь за границу почти невозможно. Родители больных детей в панике. Вместо того, чтобы впрячься в работу по поиску альтернатив (с операциями, лекарствами) моралистка Чулпан, по сути, детей бросила.

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