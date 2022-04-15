Округлившаяся жена Евгения Петросяна не стала отрицать новую беременность

Татьяна Брухунова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодая жена Евгения Петросяна дала новый повод для сплетен. Татьяна Брухунова появилась в театре на премьере с округлившимся животом. После того, как ушлые репортеры сообщили об изменениях в фигуре 33-летней красавицы, она не стала опровергать возможную беременность.

Татьяна Брухунова вышла в свет вместе с мужем Евгением Петросяном. Жена юмориста выбрала для мероприятия зеленую кофточку и черные брюки с завышенной талией. Вот только наряд подчеркнул изменения в фигуре модницы.

Очевидцы заметили у нее округлившийся живот и сразу же заподозрили, что Татьяна скоро второй раз станет мамой. К слову, супруге юмориста уже не раз приписывали беременность. Вот только в этот раз уроженка Тулы не стала опровергать сплетни, написав: "Вот так новости подъехали!"

Ранее Татьяна неоднократно заявляла о том, что считает вопросы об изменениях в ее фигуре бестактными. "Это нарушение личных границ", - гневалась мама Вагаши.

Стоит отметить, что когда Брухунова ждала рождения первенца, о ее беременности знали лишь самые избранные. Она до самых родов продолжала вести активный образ жизни, а свой животик прятала за свободного кроя нарядами.

Татьяна очень трепетно относится к заявлениям о своей личной жизни. "Блогер или публичный человек, да просто любой человек, выставляя какую-то фотографию, вовсе не обязан слушать и читать ваши бредни, ваши догадки, ваши извращения и ваши домыслы", - уверена Брухунова.