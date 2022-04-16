Врач-гастроэнтеролог рассказал, что делать, если после ковида все время болит живот

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Мы уже писали, что эксперты-инфекционисты предлагают выделить новую форму ковида по типу «кишечного гриппа».

Как рассказала замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Антонина Плоскирева, «гастроинтестинальные проявления ковида (тошнота, рвота, боли в животе, диарея. - Ред.) встречаются в дебюте болезни, а дальше добавляются прочие симптомы. Однако примерно у 10% заболевших коронавирус не дает других проявлений, ограничиваясь лишь поражением ЖКТ». И в этом случае ковид и его дальнейшие проявления похож на острую кишечную инфекцию (ОКИ).

И еще выяснилось, что зловредная «корона» может передаваться, как и классические кишечные инфекции: фекально-оральным путем, то есть как все «болезни грязных рук».

ЧЕМ ТЯЖЕЛЕЙ КОВИД, ТЕМ ВЫШЕ ШАНС ПОПАСТЬ В БОЛЬНИЦУ С ПОСТКОВИДОМ

Может и лечить постковидные кишечные проявления стоит, как и другие кишечные инфекции? Об этом мы спросили Сергея Вялова, врача-гастроэнтеролога с международной квалификацией, кандидат медицинских наук, автор нескольких научно-популярных книг :

- Кишечник действительно очень часто повреждается в результате COVID. Это связано с тем, что в нем есть те же рецепторы АПФ 2 типа, что и в легких. Эти же рецепторы имеются в желудке, печени, желчевыводящих путях. Вот почему коварный COVID наносит удар сразу по всем органам. И оправиться от этого удара быстро не удается даже после того, как вирус изгнан из организма.

Если симптомы со стороны разных органов, включая кишечник, сохраняются до 3 месяцев, это считается нормой. Если они не исчезают через 3 месяца, диагностируют постковидный синдром. Последствия перенесенной болезни не менее опасны, чем сама болезнь. Британское исследование с участием почти 50 тысяч пациентов показало, что после ковида среди тех, кто лечился в больнице, риск повторной госпитализации в течение 140 дней превысил 30%, а летальность больных за тот же срок наблюдения составила 10%.

Если постковидные симптомы со стороны разных органов, включая кишечник, сохраняются до 3 месяцев, это считается нормой. Фото: Shutterstock

КАК БЫСТРЕЕ ВОССТАНОВИТЬ ФУНКЦИЮ КИШЕЧНИКА

Что нужно сделать, чтобы не попасть в больницу и быстрее наладить функцию кишечника?

- Если говорить об общих рекомендациях, то в первую очередь стоит сдать кровь на Д-димер, чтобы оценить риск тромбозов, - считает Сергей Вялов. - Для восстановления легких можно использовать дыхательную гимнастику. Для улучшения трофики нервной ткани – витамины группы В. Они также помогут справиться с головной болью и быстрее вернуть обоняние. Прием селена, цинка, кальция полезен для восстановления волос, если вдруг они начали выпадать после болезни.

Что касается пищеварения, то для хорошего самочувствия важно восстановить функцию всех органов: желудка, кишечника, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы. Несколько важных моментов:

* Чтобы устранить застой желчи в печени и предотвратить появление камней, врач может назначить вам урсодезоксихолевую кислоту.

* Для восстановления поврежденной слизистой желудка и уменьшения проницаемости кишечника используют гастропротекторы.

* Микрофлору специально восстанавливать не нужно. Она восстановится сама, как только будут отменены антибиотики, НПВС, другие лекарства, и восстановлен кишечный барьер. Пробиотики не имеют клинически доказанной эффективности.

* Нужна ли диета, зависит от того, какие последствия ковида вы ощутили в своем животе. Например, если начал болеть желудок, стоит отказаться от острого, соленого, жареного. При проблемах с поджелудочной можно уменьшить количество жиров в рационе. При запорах нужно есть клетчатку, которая содержится в растительной пище, и пить много воды.

В любом случае, если вас мучают проблемы с пищеварением, то обязательно посоветуйтесь с врачом.

КСТАТИ

Как кишечник влияет на иммунитет?

Отрывок из книги Сергея Вялова «Гастро-книга: Пищеварение вдоль и поперек» (издательство АСТ):

«Кишечник выполняет еще одну важную функцию (кроме пищеварительной — прим. Ред.) — он формирует барьер. Потому что если мы посмотрим на кишечник, то фактически это труба, которая имеет стенку определенной толщины, и именно эта стенка, по сути, если глубоко философски подойти к этому вопросу, является барьером между наружной частью организма и внутренней средой. Так же как, например, и кожа.

Только эта кожа защищает нас не от механического внешнего воздействия, а от всех остальных. Именно поэтому есть иммунологический барьер, который представлен огромным количеством иммунных клеток. В целом они выделяют целых 4 грамма иммуноглобулина в сутки — это основное иммунное вещество в нашей защитной системе, — и эти иммунные клетки постоянно тренируются в пейеровых бляшках, расположенных с наружной стороны кишечника. При необходимости эти иммунные клетки опускаются внутрь, для того чтобы противостоять бактериям, или инфекциям, или вредным веществам, или вирусам, или грибам, попавшим в организм».

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