Минобороны: Киев целился «Точкой-У» в Каховскую ГЭС на Днепре

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

- Утром, около 7 часов утра 15 апреля российскими вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П.С.Непорожнего. Данный критически важный объект обеспечивает регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У». Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных Сил. Но обе ракеты были сбиты в воздухе российскими средствами противовоздушной обороны. Их осколки упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области.

- От украинских ракет получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Фрагментами ранило женщину и ребенка, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение, - отметил Конашенков.

Напомним, ранее украинские националисты заминировали плотину в Одессе, а в Николаевской области боевики националистических формирований установили мины на шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг). При взрыве последних в зоне затопления могут оказаться более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску.

Заминированы шлюзы и плотины в других районах Украины. Если их подорвут, то Киев и даже многие населенные пункты на Западной Украине может ждать судьба древней Помпеи. Только вместо пепла на них может обрушиться десятиметровая волна.

Украинские националисты собираются использовать тактику управляемого хаоса, чтобы уйти от ответственности за свои военные преступления перед народом Украины.

БОЕВАЯ СВОДКА

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 10 объектов противника.

Среди них уничтожены: в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск, а

в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения. Также подавлены пункты националистических формирований в Ясеневое, Срибное, в Парутино и Николаеве сожжены склады ракетно-артиллерийского вооружения.

Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 217-ти военным объектам Украины, в том числе 15-ти пунктам управления подразделений украинских войск, а также 201-му опорному пункту и району сосредоточения живой силы противника. Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены 6 украинских военных объектов. Среди них: артиллерийская батарея, две установки реактивной системы залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и три района сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс», который может переносить на себе взрывчатку.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

132 - самолета.

105 - вертолетов.

245 - зенитных ракетных комплексов.

457 - беспилотных летательных аппаратов.

2224 - танка и других боевых бронированных машин.

251 - установка реактивных систем залпового огня.

971 - орудие полевой артиллерии и миномет.

2123 - единицы специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России изучит информацию об участии наемников из Польши и Франции на стороне Украины, которую утром озвучили в Минобороны России. Ранее в военном ведомстве сообщили, что ракетными войсками в селе Изюмском Харьковской области на Украине уничтожен отряд польских наемников в количестве до 30 человек.

Кроме того, будут приобщены к уголовным делам свидетельства иностранных журналистов.

- Сегодня даже западные журналисты начинают замечать зверства украинских националистов в отношении мирных жителей Донбасса. Американский журналист П.Ланкастер сообщил об обнаружении большого количества убитых гражданских лиц после отхода из Мариуполя запрещенного в России полка «Азов», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следственном комитете России пообещали и дальше анализировать сообщения СМИ, сопоставляя их с теми сведениями, которые уже зафиксированы в материалах уголовного дела о преступлениях, совершенных представителями силовых структур Украины против населения Донбасса. Также будут продолжаться допросы свидетелей из числа жителей Мариуполя. Каждому факту гибели гражданского населения следствие даст уголовно-правовую оценку.

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