Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 апреля 2022 года: Вертолет-убийца сбит, наемников вычисляют, Ахметов отрекается от Донбасса

Фото: Александр КОЦ

Жена Медведчука говорит о пытках

Супруга задержанного на Украине сотрудниками СБУ лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука предположила, что ее мужа пытают. По словам Оксаны Марченко, на опубликованных фотографиях у Медведчука видны гематомы и ссадины, слегка прикрытые волосами. Эти травмы, как полагает жена оппозиционера, ему нанесли или после задержания, или во время допроса. На обращения Марченко к Зеленскому и Эрдогану (как посреднику в контактах Киева и Москвы), содействовать освобождению политика, реакции пока, по её словам, не последовало.

Греки помогали Киеву еще зимой

Афины готовили отправку вооружений Киеву еще до начала спецоперации России на Украине. Зимой были отправлены переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. По данным издания «Демократия», при передаче не соблюдались предусмотренные греческими законами процедуры. ПЗРК ушли в Киев стремительно: всего за три дня. Сейчас же греки отказываются слать новое оружие в незалежную - из-за протестов внутри страны и потому, что самим не хватает. И кто сказал, что в Греции все есть?

Финал у нацбатов незавидный

Задача номер один на данном этапе спецоперации России на Украине - уничтожение националистических батальонов. Так заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При том он отметил, что все задачи, поставленные перед нашими войсками Верховным главнокомандующим, выполнены будут в любом случае. Песков пояснил, что в районах, где нацбатальоны продолжают сопротивление, «идет ожесточенная борьба, и там они все подлежат уничтожению». А по соседству?

Когда закончат спецоперацию

По мнению сенатора от Пермского края, зампреда комитета по международным делам Андрея Климов, специальная операция России на Украине и в Донбассе будет закончена в обозримом будущем. В затягивании наша страна не заинтересована. Главным условием завершения «военной фазы» Климов считает превращение незалежной в безопасное для РФ и мира государство. Сенатор уточнил, что России придется обеспечить безопасность ядерных объектов и предметно изучить работу украинских биолабораторий.

«Климовский» убийца уничтожен

В пятницу российские средства ПВО в Черниговской области сбили украинский вертолет Ми-8. Тот, что накануне атаковал брянский населенный пункт Климово. Там пострадали восемь человек, в том числе двухлетний ребенок и беременная женщина, получившие тяжелые ранения, были повреждены десятки домов. А утром 15 апреля в небе над Белгородом сработали системы противовоздушной обороны. Очевидцы зафиксировали пуски противоракет, которые отработали по воздушным целям над областным центром около 9.45

Казахи в незалежную не едут

Казахстану не поступало запросов о направлении военнослужащих на Украину. Так заявили в республиканском Министерстве обороны. Там также отметили, что на заседании военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности, прошедшем накануне, возможность направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не рассматривалась. Вопрос возник в связи с тем, что по Договору о коллективной безопасности, «если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств ОДКБ». Ну, утро вечера мудренее.

Миллиардер отказывается от Донбасса

Заводы и добывающие предприятия украинской группы «Метинвест» Рината Ахметова на контролируемых подразделениями ДНР и ЛНР, а также ВС РФ территориях Донбасса, работать не предполагают. Такое заявление компании привело 15 апреля информационное агенство Рейтерз. В сообщении отмечено, что после освобождения Мариуполя Киев «потерял доступ более чем к трети своих металлургических производственных мощностей». В связи с ведением боевых действий в регионе компании Ахметова сократили добычу железной руды в два раза.

Пенсионеры получают помощь

Более 50 млн рублей выплачено пенсионерам и бюджетникам Украины за несколько недель по данным МЧС России. Это министерство продолжает выдавать единовременные выплаты на освобожденных территориях. За три недели получили выплаты в размере 10 тысяч рублей более 5 000 человек. Пункты выдачи денег работают ежедневно, ведется адресная работа с маломобильными и пожилыми людьми. Кроме того, очередные колонны МЧС России из почти восьми десятков грузовиков доставили на Украину и в Донбасс 700 тонн гуманитарки.

Поляков и французов «берут на карандаш»

Присутствие в украинских войсках наёмников из Франции и Польши привлекло внимание Следственного комитета РФ. Об этом заявила его официальный представитель Светлана Петренко. В СК РФ не прошли мимо сообщений Минобороны об уничтожении в селе Изюмском под Харьковом отряда польских наёмников численностью 30 человек и фактов о присутствии в теробороне Украины бойцов французского легиона. «Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и об участии иностранных наёмников при проведении спецоперации по защите жителей Донбасса», — заявила Петренко.

Президент провел заседание Совбеза

Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Президент в видео-формате обсудил концепцию гуманитарной политики страны. Место для обсуждения ситуации на Украине тоже нашлось.

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