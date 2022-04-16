Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 апреля 2022 года: Вертолет-убийца сбит, наемников вычисляют, Ахметов отрекается от Донбасса

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Супруга задержанного на Украине сотрудниками СБУ лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука предположила, что ее мужа пытают. По словам Оксаны Марченко, на опубликованных фотографиях у Медведчука видны гематомы и ссадины, слегка прикрытые волосами. Эти травмы, как полагает жена оппозиционера, ему нанесли или после задержания, или во время допроса. На обращения Марченко к Зеленскому и Эрдогану (как посреднику в контактах Киева и Москвы), содействовать освобождению политика, реакции пока, по её словам, не последовало.
Афины готовили отправку вооружений Киеву еще до начала спецоперации России на Украине. Зимой были отправлены переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. По данным издания «Демократия», при передаче не соблюдались предусмотренные греческими законами процедуры. ПЗРК ушли в Киев стремительно: всего за три дня. Сейчас же греки отказываются слать новое оружие в незалежную - из-за протестов внутри страны и потому, что самим не хватает. И кто сказал, что в Греции все есть?
Задача номер один на данном этапе спецоперации России на Украине - уничтожение националистических батальонов. Так заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При том он отметил, что все задачи, поставленные перед нашими войсками Верховным главнокомандующим, выполнены будут в любом случае. Песков пояснил, что в районах, где нацбатальоны продолжают сопротивление, «идет ожесточенная борьба, и там они все подлежат уничтожению». А по соседству?
По мнению сенатора от Пермского края, зампреда комитета по международным делам Андрея Климов, специальная операция России на Украине и в Донбассе будет закончена в обозримом будущем. В затягивании наша страна не заинтересована. Главным условием завершения «военной фазы» Климов считает превращение незалежной в безопасное для РФ и мира государство. Сенатор уточнил, что России придется обеспечить безопасность ядерных объектов и предметно изучить работу украинских биолабораторий.
В пятницу российские средства ПВО в Черниговской области сбили украинский вертолет Ми-8. Тот, что накануне атаковал брянский населенный пункт Климово. Там пострадали восемь человек, в том числе двухлетний ребенок и беременная женщина, получившие тяжелые ранения, были повреждены десятки домов. А утром 15 апреля в небе над Белгородом сработали системы противовоздушной обороны. Очевидцы зафиксировали пуски противоракет, которые отработали по воздушным целям над областным центром около 9.45
Казахстану не поступало запросов о направлении военнослужащих на Украину. Так заявили в республиканском Министерстве обороны. Там также отметили, что на заседании военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности, прошедшем накануне, возможность направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не рассматривалась. Вопрос возник в связи с тем, что по Договору о коллективной безопасности, «если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств ОДКБ». Ну, утро вечера мудренее.
Заводы и добывающие предприятия украинской группы «Метинвест» Рината Ахметова на контролируемых подразделениями ДНР и ЛНР, а также ВС РФ территориях Донбасса, работать не предполагают. Такое заявление компании привело 15 апреля информационное агенство Рейтерз. В сообщении отмечено, что после освобождения Мариуполя Киев «потерял доступ более чем к трети своих металлургических производственных мощностей». В связи с ведением боевых действий в регионе компании Ахметова сократили добычу железной руды в два раза.
Более 50 млн рублей выплачено пенсионерам и бюджетникам Украины за несколько недель по данным МЧС России. Это министерство продолжает выдавать единовременные выплаты на освобожденных территориях. За три недели получили выплаты в размере 10 тысяч рублей более 5 000 человек. Пункты выдачи денег работают ежедневно, ведется адресная работа с маломобильными и пожилыми людьми. Кроме того, очередные колонны МЧС России из почти восьми десятков грузовиков доставили на Украину и в Донбасс 700 тонн гуманитарки.
Присутствие в украинских войсках наёмников из Франции и Польши привлекло внимание Следственного комитета РФ. Об этом заявила его официальный представитель Светлана Петренко. В СК РФ не прошли мимо сообщений Минобороны об уничтожении в селе Изюмском под Харьковом отряда польских наёмников численностью 30 человек и фактов о присутствии в теробороне Украины бойцов французского легиона. «Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и об участии иностранных наёмников при проведении спецоперации по защите жителей Донбасса», — заявила Петренко.
Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Президент в видео-формате обсудил концепцию гуманитарной политики страны. Место для обсуждения ситуации на Украине тоже нашлось.
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