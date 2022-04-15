Минобороны: Киевский режим готовит кровавую провокацию на вокзале Лозовая

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Киевский режим не остановится на Буче. Это было очевидно всем.

- По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей, - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал полковник отметил, что с этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая.

Мирных жителей украинские националисты соберут в ближайшее для организованной эвакуации. А потом убьют.

- Для имитации удара якобы со стороны подконтрольной Вооруженным Силам России и формированиям Донецкой Народной Республики территории пуск ракет будет осуществлен

со стороны населенного пункта Старомихайловка, - отметил Мизинцев.

Он подчеркнул, что тактические ракеты «Точка-У» применяются только украинскими вооруженными силами и такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

Представитель военного ведомства обратился ко СМИ и "цивилизованному Западу": "Учитывая изложенное, заблаговременно предупреждаем, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима.

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