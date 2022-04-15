Киевский режим подверг мирных жителей Лимана зверским погромам

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Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию во взаимодействии

с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать на Украине дикие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению.

- В Корюковском районе Черниговской области военнослужащими ВСУ заминированы проселочные дороги, а также обочины асфальтированных дорог, проходящих вблизи населенных пунктов Великий Щемель, Наумовка и Холмы.

- Завершается подготовка очередных фейковых сообщений с привлечением репортеров западных информационных агентств для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России в умышленном минировании гражданских объектов.

- Подразделения ВСУ в общеобразовательных учреждениях оборудовали огневые позиции и разместили бронетехнику: в городе Николаев (детский сад № 51), селе Корольки (школа, спортклуб) Сумской области, населенном пункте Новая Водолага (лицей № 1) Харьковской области. Особый цинизм киевских властей состоит в том, что данные позиции размещаются в гражданских объектах, которые Вооруженные Силы России никогда не рассматривали в качестве целей для огневого поражения. В очередной раз напоминаем, что российские подразделения наносят удары точечно только по военным объектам.

- В городе Лиман Краматорского района Донецкой Народной Республики на текущей неделе с 11 по 15 апреля 2022 г. через механизм введенного комендантского часа боевики националистических батальонов провели тотальные поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов, а также признаков содействия формированиям Донецкой Народной Республики. Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 чел.) задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками. В ходе указанных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изъяли ценное имущество и продукты питания якобы для «нужд территориальной обороны».

- Подобные действия украинских властей свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Часом ранее генерал- полковник сделал срочное заявление. Он предупредил СМИ, что в ближайшее время дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ собирается нанести удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая. Там украинские националисты решили собрать мирных жителей для эвакуации.

Их также, как и мирных жителей Бучи и Краматорска собираются принести в жертву киевскому режиму, чтобы обвинить в этом российские войска.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В соответствии со взятыми на себя обязательствами гуманитарного характера Российская Федерация проводит системную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов, а также осуществляет комплекс мероприятий по оказанию всесторонней помощи Донецкой, Луганской народным республикам и населению в контролируемых районах Украины.

Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях в сторону России, а также дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям: первое – наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье

(на подконтрольные киевским властям территории), второе – морским транспортом по избранным направлениям.

Российская Федерация также готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- За прошедшие сутки из Донецкой, Луганской народных республик, без какого-либо участия украинской стороны, из опасных районов Украины в Россию эвакуированы 23 083 человека, из них – 2 318 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 821 320 человек, из которых 151 737 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 108 995 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 4 508.

- Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, также без участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 733 человек, в том числе за истекшие сутки – 719.

- В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

- Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 198 иностранных граждан из девяти государств.

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