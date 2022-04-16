Старший лейтенант Женат Касенов застал вражеских минеров-диверсантов за работой

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военнослужащие все чаще сталкиваются на Донбассе с диверсионными группами противника, которые ведут минную войну. Минируют ямы на дорогах и обочины по которым их объезжают, бьют с заранее подготовленных позиций из гранатометов по гуманитарным колоннам и пытаются скрыться.

Еще от древних охотников пошло выражение «не рой яму другому, сам в нее попадешь». Рыли ямы с кольями для ловли зверя, хорошо маскировали, но бывало… сами в них и попадали. Тактику украинских диверсантов российские военнослужащие уже хорошо изучили в Сирии. Потому стараются действовать на опережение и бьют первыми. Минобороны России продолжает знакомить читателей «КП» с наградными листами на российских военнослужащих, которые проявили отвагу и мужество в ходе спецоперации на Украине.

УНИЧТОЖИЛ ДВА ГРУЗОВИКА С ПЕХОТОЙ

Фото: Министерство обороны РФ

Сержант Денис Краснов.

«Экипаж боевой машины пехоты под руководством сержанта Дениса Краснова в составе сводной маневренной группы вел ожесточенные бои с подразделениями украинских националистов. Умело маневрируя на участке местности, экипаж под руководством Дениса Краснова прицельным огнем уничтожил 2 автомобиля Урал и более 25 украинских боевиков. В результате ответного вражеского залпа боевая машина сержанта Краснова получила повреждения и загорелась. Денис, мгновенно оценив ситуацию, эвакуировал из поврежденной машины раненых сослуживцев, вынес их в укрытие и оказал первую медицинскую помощь. Благодаря профессиональным навыкам сержанта Дениса Краснова и четким управлением подчиненным личным составом противнику был нанесен существенный ущерб. При этом потерь в экипаже Краснова допущено не было».

ОБЕЗВРЕДИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Фото: Министерство обороны РФ

Старший лейтенант Жанат Касенов.

«Командиру инженерно-дорожной роты старшему лейтенанту Жанату Касенову с подразделением была поставлена задача, провести разведку маршрута движения тыловой колонны на предмет наличия взрывоопасных предметов на пути следования. В ходе ведения инженерной разведки Жанат обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, осуществлявшую минирование дороги. Оценив силы противника, старший лейтенант Касенов принял решение атаковать неонацистов, несмотря на их численное превосходство. Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, Жанат Касенов грамотно выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил первоочередные цели. Уничтожив сосредоточенным огнем позиции гранатометчиков, российские инженеры более 2 часов вели бой с отчаянно сопротивлявшимися националистами, после чего противник капитулировал и отступил. После боя Жанат вместе с подчиненными приступил к разминированию путей прохода российской колонны. В ходе разминирования Руслан лично обнаружил и обезвредил 5 мин западного производства. Мужественные и решительные действия старшего лейтенанта Жаната Касенова позволили безопасно продолжить движение войск, обеспечив сохранность колонны материальных средств и продуктов питания, и выйти в назначенный район без потерь».

ОТБИЛ НАПАДЕНИЕ НА КОМАНДНЫЙ ПУНКТ

Фото: Министерство обороны РФ

Капитан Сергей Овчар.

«Командиру мотострелковой роты капитану Сергею Овчару вместе с вверенной ему мотострелковой ротой была поставлена задача по организации обороны командного пункта. Мотострелки заблаговременно обеспечили прикрытие опасных направлений инженерными заграждениями, маневренными патрулями и сигнальными ракетами.

Во время нападения вооруженных формирований украинских радикалов на охраняемые объекты Сергей лично руководил обороной командного пункта. В ходе оборонительных боев с многократно превосходящими силами украинских националистов мотострелки под командованием капитана Овчара уничтожили более 10 единиц военной техники и большое количество живой силы противника. Благодаря мужеству и героизму капитана Сергея Овчара нападение украинских радикалов на командный пункт было отбито, что позволило обеспечить устойчивое и беспрерывное руководство группировкой российских войск.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлет к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов. В результате была уничтожена вооруженная группа противника, а также три единицы военной техники.

Ежедневно экипажи вертолетов авиации Росгвардии осуществляют вылеты из пункта базирования для выполнения служебно-боевых задач. Летать им приходится на малых высотах. Так легче идентифицировать цели и вовремя заметить замаскированные позиции противника. Полеты в боевой обстановке требуют предельной концентрации от всего экипажа и быстрой реакции в случае изменения обстановки.

Чтобы поддержать воинов в зоне спецоперации на Украине Росгвардия начинает культурно-просветительский проект «Zа Правду до Победы!». Его основу составляет театральная постановка, раскрывающая исторические параллели между событиями на Украине в период с 1920 года по настоящее время. В проекте принимают участие артисты театра Росгвардии, солисты и музыканты творческих коллективов войск национальной гвардии, деятели культуры и искусства.

Также в рамках проекта можно будет увидеть фотовыставку «Трагедия Донбасса», подготовленную Центральным музеем войск национальной гвардии, ознакомиться с продукцией редакции журнала «На боевом посту» Росгвардии, получить в подарок наклейки на автомобиль «Z» и «V».

Мероприятия пройдут в Московской, Смоленской, Белгородской, Ростовской областях и Республике Крым в апреле-мае 2022 года. Их посетят военнослужащие и сотрудники Росгвардии, члены их семей и участники детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена».

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