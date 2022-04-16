Военная спецоперация на Украине 16 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 апреля 2022 года.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что ответом на любые украинские атаки и диверсии на территории России станет наращивание масштабов ракетных ударов по объектам в Киеве.

Тем временем российские военные сбили украинский вертолет, который атаковал поселок Климово в Брянской области. Накануне, в связи с обстрелом поселка Климово в Брянской области, в результате которого пострадали восемь человек, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Уничтожение националистических батальонов на Украине - это первостепенная задача российской специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Один из сложивших оружие в Мариуполе морских пехотинцев ВМС Украины заявил, что дальнейшее сопротивление российским войскам было бессмысленным. Он заявил, что украинским военным, у которых заканчивались продукты, вода и боеприпасы, «никто не помогал».

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15 апреля:

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23:07 Москва направила ноту всем странам, поставляющим Киеву оружие

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