Неизлечимо больной Губин съезжает из своей четырехкомнатной квартиры в съемную однушку

Андрей Губин страдает от неизлечимого заболевания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Популярный в 90-е певец Андрей Губин уже много лет страдает от загадочного недуга. Артист страдает от заболевания, связанного с неврологической аномалией. Ему нужен покой, но вместо этого он вынужден съехать из собственного дома. Андрей живет в четырехкомнатной квартире, которую он купил на пике славы. Но сейчас музыкант ищет съемное жилье, поскольку шумные соседи буквально выживают его из квартиры. Певец готов поселиться в скромной однушке, лишь бы жить в тишине, поскольку посторонний шум только ухудшает его здоровье.

- Сейчас живу один. Вчера вот думал, что делать? Непонятно. Каждый день происходит какая-то мерзость. Квартира у меня хорошая, но шумно. Соседи поют страшными голосами, а ты сиди и слушай это. Ненавижу! - рассказал Губин в эфире телеканала ТВЦ.

В 2000-х врачи поставили Андрею серьезный диагноз - левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациент постоянно ощущает боль во всем теле. не могут облегчит его страдания. 47-летний Губин признавался, что хочет умереть, потому что он каждое утро просыпается с болью и чувствует, будто «гниет заживо». Его болезнь не лечится, и врачи не могут облегчить его страдания.

В 90-е песни музыканта звучали повсюду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние годы артист жил за границей, в частности, в Египте. Андрей давно оставил сцену, не выступает и не пишет новых песен. Тем не менее, ему хватает средств, чтобы не работать. Путешествовать по миру и наслаждаться теплым климатом Губину позволяют авторские отчисления от старых хитов. Хотя в интервью «КП» Андрей признался, что был период, когда у него было очень туго с деньгами.

- Конечно, были мысли вернуться. Да и кушать хотелось. У меня был момент, когда я уже думал продавать свою единственную квартиру. Мне не на что было жить. Тогда я пошел на телевидение, там платят небольшие деньги за интервью. То есть небольшие по сравнению с теми деньгами, которые я раньше зарабатывал. Сотни тысяч рублей. Это такие easy money, легкие деньги. Но как бы это получается, чуть-чуть грязные деньги. Я понимаю, что мне придется там лицемерить, чего-то изображать, играть. А я уже не могу больше лицемерить, я не в том состоянии, - рассказал артист.

Губин говорит, что в его состоянии он не может выступать – из-за этого он много лет назад и оставил сцену.

- В таком состоянии, как у меня сейчас, выступать абсолютно невозможно, - говорил музыкант. - У меня выпадают зубы, левая рука почти не поднимается, я засыпаю и просыпаюсь с болью. Мне каждый день тяжело дышать. Дышать тяжело, понимаете? Я умираю, а вы меня на сцену гоните. Мне даже под фонограмму постоять с микрофоном совсем нелегко.