Врачи назвали 5 простых приемов, чтобы свести на нет убийственное воздействие стресса

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Сегодня – День осведомленности о стрессе. С точки зрения медицины, это цепь реакций организма на неблагоприятные факторы и условия. В свежем выпуске вновь вернувшегося в эфир Первого канала шоу «Жить здорово!» телеведущая и врач Елена Малышева и ее коллеги разбирали медицинские факты, как стресс бьет по организму и можно ли противостоять негативному воздействию.

Прежде всего страдает сердечно-сосудистая система, объяснили эксперты программы. Дело в том, что естественная реакция на стресс – это подъем артериального давления, повышение свертываемости крови (а значит, риск образования тромбов), выброс сахара в кровь. Специальные вещества подстегивают сердце сокращаться быстрее. Все это эволюционно было необходимо для того, чтобы человек мог дать отпор врагу или убежать. Но сейчас стресс чаще не предполагает нашей активной мышечной реакции на него. Из-за постоянного возбуждения сокращения сердца может возникнуть аритмия. Неизрасходованная глюкоза в крови повреждает сосуды. Они забиваются тромбами. А в результате постоянно повышенного давления стенки сосудов теряют эластичность. Это буквально подталкивает нас к инфарктам.

Что же делать, чтобы стресс не убил? Елена Малышева, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман назвали 5 несложных приемов, которые помогут снизить негативное воздействие и уменьшить риск сердечных катастроф.

1. Реакция на стресс в организме гасится с помощью гамма-аминомасляной кислоты, которую вырабатывают бактерии в нашем желудочно-кишечном тракте. Чтобы этой кислоты было достаточно, необходимо регулярно включать в питание натуральные йогурты, богатые молочно-кислыми бактериями.

2. Выработавшиеся в организме гормоны стресса необходимо израсходовать с помощью физнагрузки. Поприседать, побить грушу, пройти пешком одну остановку.

3. Противостоит гормонам стресса гормон окситоцин, который отвечает за чувство тепла и приятия у нас в организме. Для его выработки обнимите близкого человека, друга.

4. Помогают дыхательные упражнения с долгим выдохом: на четыре счета вдох, на пять счетов задержали дыхание, на семь счетов выдыхаем.

5. Белки теплового шока тоже ограничивают стрессовую реакцию. Так что после какого-то ЧП вполне уместно для расслабления сходить попариться.

Программа «Жить здорово!» выходит, как и раньше, утром по будням на Первом канале, но теперь начинается в 9.20.

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