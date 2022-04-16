Будет матерью-одиночкой? Беременная Рианна бросила отца своего ребенка из-за измены

Рианна ждет первенца.

Шоу-бизнес США обсуждает свежую сплетню: глубоко беременная певица Рианна бросила отца своего будущего ребенка, рэпера Асапа Рокки из-за его измены. Якобы жених обманывал артистку с ее близкой подругой - дизайнером обуви Аминой Муадди.

Буря в соцсетях началась после того, как известный блогер Луи Пизано заявил в Твиттере: пара рассталась из-за того, что барбадосская поп-дива узнала об измене Рокки. Поклонники подхватили эту новость и принялись горячо обсуждать, что теперь Рианна станет матерью-одиночкой и будет воспитывать ребенка без отца.

Певица дохаживает последние дни беременности. Фото: EAST NEWS

Амина Муадди – настоящая красотка, так что представить ее в роли коварной разлучницы совсем нетрудно. Впрочем, сама Амина новость об измене яростно отрицает. Дизайнер назвала эти слухи «необоснованной ложью». Рианна и Рокки так же не комментируют эту новость. А источник из окружения пары сообщил порталу Page Six: «У них все в порядке. Это неправда».

Об «интересном» положении 33-летней певицы стало известно в январе этого года. Рианна и Раким Майерс (это настоящее имя рэпера) начали встречаться в 2020 году. А познакомились музыканты гораздо раньше, они вместе работали над несколькими совместными проектами. В прошлом году Рианна и Рокки впервые появились на публике как пара: они позировали на красной дорожке Бала Института костюма Met Gala. Влюбленные долго не комментировали свои отношения, и лишь в 2021 году рэпер высказался о своих чувствах к Рианне. 33-летний музыкант подтвердил, что у него самые серьезные намерения.

Рианна и ее бойфренд на Балу Института костюма Met Gala. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Быть в отношениях гораздо лучше. Намного приятнее, когда у тебя есть та единственная. Она стоит миллиона других… Я буду невероятным, замечательным отцом. У меня будет прекрасный ребенок, - рассказывал рэпер.

До Майерса Рианна встречалась с арабским миллиардером Хассаном Джамилем. Ради него певица переехала из США в Великобританию и три года провела в Лондоне. Хассан - один из самых богатых людей Саудовской Аравии, состояние его семьи, по данным Forbes, составляет 1,5 млрд. долларов. Во время романа с ним Рианна практически оставила сцену. Поговаривали, что миллиардер мечтал, чтобы она стала домохозяйкой и попрощалась с шоу-бизнесом. Однако пара в итоге все же рассталась.

Говорят, жених обманывал артистку с ее близкой подругой - дизайнером обуви Аминой Муадди. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, Рианна и сама – девушка небедная. В августе 2021 года она возглавила список самых богатых женщин-музыкантов планеты. По версии журнала Forbes ее состояние составляет 1,7 миллиардов долларов. Причем большую часть своего богатства она заработала вовсе не музыкой, а производством косметики. Певица владеет 50% акций основанного ею бренда Fenty Beauty (ее пакет в этом бизнесе оценивается в 1,4 млрд долларов). Еще около 270 миллионов долларов стоит другой ее бизнес – компания по производству нижнего белья Savage x Fenty.

Косметический бренд Fenty Beauty певица основала совместно с с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton – производителем товаров роскоши. Проект оказался настолько успешным, что значительно обогатил певицу и ее соинвесторов: пудра и помады от Fenty Beauty бьют рекорды продаж.