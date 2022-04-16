Константин Косачев: Россия не хочет стать царем горы. Но и Америку там видеть не желает

Константин Косачев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИДЕТ РЕШАЮЩАЯ СХВАТКА

- Происходит решающая схватка за то, кто будет царем горы, условно говоря, кто будет править миром. При этом Россия не ставит цели залезть на верхушку этой горы. Но нас не устраивает модель, когда там кто-то за нас решает, определяет правила игры. Мы вообще хотим эту гору с единственным царем на ней снести.

Однако США собираются воевать до последнего за свое неоспоримое первенство, потому что они иначе не могут жить. Даже нарвавшись на трудности от собственных антироссийских санкций, они готовы возложить это бремя на свое население, включив это в «цену вопроса» за мировое господство.

И уж кому в этой ситуации сейчас тяжело, а будет еще хуже, так это совершенно точно - Украине. Я уверен, что никто в России не хотел использовать военную силу, но все остальные альтернативы оказались исчерпаны. Потому что речь идет даже не о вызове со стороны Киева, а о войне, которую через Украину начал против нас коллективный Запад. Они там совершили колоссальный просчет, когда посчитали, что все уже решено. Мол, Украина взята, а Россию и спрашивать ни о чем не надо. Совершенно очевидно сейчас, что речь давно уже не об Украине. Либо Запад берет верх, и тогда для России, я считаю, это точно будет концом истории. Либо мы отстоим свое право быть суверенной страной с нашими интересами в сфере политики, экономики, безопасности.

Зампред Совета Федерации Константин Косачев в студии программы «Дайте сказать!». Фото: стоп-кадр видео

ОБОЗНАЧИЛИ «КРАСНЫЕ ЛИНИИ»

- Я надеюсь, что Киев не станет воевать до последнего украинца за интересы Запада. Но мы четко обозначили наши красные линии: внеблоковый статус Украины, отсутствие иностранных военных баз и, естественно, денацификация. Все это в одном пакете. Однако мы видим, что Запад наращивает поставки вооружений на Украину, чтобы свернуть переговорный процесс и поощрить Киев к продолжению войны.

ПРОТИВ НАС ОПОЛЧИЛОСЬ МЕНЬШИНСТВО

- Нам объявили санкции стран 40 не больше. Я напомню, что в Организации Объединенных Наций состоят свыше 200 государств.

Так что это всего лишь 1/5 часть. А по населению - в любом случае гораздо меньше половины планеты. Санкции Запада не поддержали Китай, Индия, Бразилия, большое количество других стран.

Константин Косачев рассказал об Украине, русофобии Запада и санкциях. Фото: стоп-кадр видео

НАДОЕЛО БЫТЬ « МАЛЬЧИКОМ ДЛЯ БИТЬЯ»

- Из ОБСЕ мы не выходим, потому что там все решения принимаются консенсусом - большинство не может навязать свою волю меньшинству. Продолжаем участвовать и в большинстве конвенций Совета Европы, хотя и вышли из этой организации. Поэтому никакой катастрофы, никакого обрушения наших международных связей не происходит. Мы просто перестали находиться в позиции этакого ученика нерадивого, которого уже 26 лет «цивилизованные европейцы» секут розгами за то, что мы не делали. А сами в это время совершают реальные преступления.

БИОЛАБОРАТОРИИ США - С УКРАИНЫ В МОНГОЛИЮ

- Американские лаборатории вызывают колоссальное количество вопросов. США работают примерно в трех десятках государств. На Украине таких лабораторий - 30. Причем, после майдана 2014 года к 11 объектам, существовавшим еще с советских времен, добавилось еще 19.

Только что появилась информация, что американцы вступили уже после начала нашей спецоперации в контакт с Монголией и собираются там ставить лаборатории. Есть серьезные основания полагать, что это будут те самые учреждения, которые они свернули на Украине. Им важно по-прежнему оставаться вплотную к России.

Беседа продлилась час. Фото: стоп-кадр видео

РУССКИЕ ВМЕСТО ИНДЕЙЦЕВ

- Что для нас меня было особенно неожиданным, так это не заморозка наших финансовых активов и не бойкот спортсменов, а вот эта колоссальная русофобия. Вы знаете, меня потрясло, как быстро они раскрылись с самой худшей стороны. Запад грешен, потому что там веками существовал антисемитизм, он достиг максимума при Гитлере в Германии, но он был во Франции, в Нидерландах, в любой другой европейской стране, там, начиная с 14-15 веков.

У Америки своя история. Там тысячами линчевали негров, а индейцев - коренное население! - просто подвергли геноциду. Есть разные оценки, но считается, что 15 миллионов человек «зачистили» сначала англичане, а потом белые американцы. Люди, которые творили этот геноцид, до сих пор герои голливудских фильмов.

У них это в крови.

И вот у меня такое ощущение, что они сейчас в русских нашли выход для этих своих комплексов, для демонстрации планетарной имперской сущности.

ДИПЛОМАТИЯ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ

- Запад сейчас просто пачками высылает наших дипломатов. Это очень плохо. Потому что когда сокращается пространство для дипломатии, остается решать проблемы только с помощью силовых решений, санкций, политического шантажа. Мы вынуждены реагировать зеркально. Я думаю, что когда наша спецоперация достигнет своих целей, история с дипломатическим присутствием восстановится даже быстрее, чем другие обрушившиеся каналы связи, включая наше экономическое сотрудничество. Начинаться будет с дипломатии, как сейчас ей вроде бы заканчивается.

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