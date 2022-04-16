Байден раскрыл свой доход за прошлый год

Сейчас в открытом доступе можно найти налоговые декларации за последние 24 года жизни Байдена Фото: REUTERS

В США подходит к концу срок подачи налоговых деклараций за прошлый, 2021 год.

Как выяснилось из опубликованной на сайте Белого дома декларации 46-го президента США, в прошлом году доходы четы Байденов (в Штатах супруги заполняют совместную декларацию) составили $610702. Эту сумму составили президентское жалованье, зарплата, полученная Джилл Байден, и доходы от инвестиций.

На руках у них осталось чуть меньше полумиллиона долларов, т.к. почти $180000 ушли в казну в виде налогов, а еще $17000 Байдены отдали на благотворительность. Налоговая ставка составила почти 25%.

Куда больше заработала Камалла Харрис – доход вице-президента США и ее мужа составил $1655563, из которых почти 32% ушли на налоги. Харрис была щедрее в плане благотворительности: на нее вместе с супругом они выделили $22000.

Байден регулярно публикует свои налоговые декларации: сейчас в открытом доступе их можно найти за последние 24 года его жизни.

Проанализировав их, а также аналогичные документы предшественников Байдена, американские журналисты нашли повод упрекнуть нынешнего главу государства. По их мнению, он прижимист, поскольку жертвует куда меньше, чем Обама или Буш.

Налоговые декларации 45-го президента США, Дональда Трампа так и остаются недоступными, несмотря на все обещания экс-главы государства опубликовать их.

Американские законы не обязывают президентов публично отчитываться о своих доходах, но не освобождают их от налогов.

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