Выяснилось, что Давид Бен-Гурион учился стоять на голове

Давид Бен-Гурион. Фото: Кнессет Израиля

Власти Израиля сняли гриф секретности с ряда документов, касающихся жизни первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона.

В частности, теперь желающие могут узнать, на что тратил деньги легендарный политик, чьим именем назван международный аэропорт в Тель-Авиве.

Достоянием общественности стали три чековые книжки, выданные на имя экс-премьера банком «Апоалим». Ими политик пользовался в 60-70-х годах прошлого века.

Чековые книжки хранились в сейфе. Фото: Дом-музей Бен-Гуриона

Согласно записям, сделанным на корешках чеков собственноручно Бен-Гурионом, он брал уроки стояния на голове у известного доктора Моше Фельденкрайза – уроженца Украины и основателя авторской системы саморазвития человека. Каждый урок у доктора Моше обходился политику в 77,55 лиры (или израильского фунта, который в начале 80-х годов прошлого века был заменен на шекель).

Чек доктору Фельденкрайзу. Фото: Дом-музей Бен-Гуриона

Также из чековых книжек видно, что Бен-Гурион ежемесячно вносил по 300 лир в казну кибуца, в котором проживал, и по 200 лир каждый месяц платил своей домработнице Мазаль Джибли.

По 200 лир каждый месяц Бен-Гурион платил своей домработнице Мазаль Джибли. Фото: Дом-музей Бен-Гуриона

Кроме того, чековые книжки стали подтверждением особых отношений Бен-Гуриона с его внуком Яривом Бен-Элиэзером. Так один из чеков на крупную по тем временам сумму в 500 лир был выписан именно на имя любимца экс-премьера.