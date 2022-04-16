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В мире16 апреля 2022 7:21

На парижской помойке нашли бесценную скрипку

Инструмент был украден в прошлом году у музыканта Оркестра Елисейских полей Энрико Тедде
Юрий МАЙБОРОДА
Лучшие музыкальные инструменты стоят баснословных денег

Лучшие музыкальные инструменты стоят баснословных денег

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Париже случайный прохожий в районе метро Порт-де-Клиньянкур заметил лежащую возле мусорного бака скрипку. После осмотра инструмента выяснилось, что изготовлен он в конце XIX века известным венецианским мастером Джулио Дегани.

Вскоре нашелся и хозяин раритета – им оказался музыкант Оркестра Елисейских полей Энрико Тедде. Выяснилось, что скрипка была похищена во время гастролей оркестра по Европе – злоумышленник вытащил инструмент из купе во время переезда между городами, передает Le Parisien.

Скрипку работы Дегани Тедде приобрел около пятнадцати лет назад. Тогда ему пришлось выложить за наследие знаменитого мастера 100 тысяч евро. Сколько инструмент стоит сегодня – сказать трудно.

Однако для самого Тедде радость от находки измеряется отнюдь не деньгами.

– Я не верил, что когда-нибудь смогу снова взять ее в руки. Это чудо, – сказал растроганный музыкант журналистам.

По мнению экспертов, вор отчаялся сбыть раритет, поскольку работы мастеров такого уровня хорошо известны специалистам и появление украденной скрипки неизменно вызовет вопросы. К счастью, похититель оказался достаточно культурным человеком и предпочел избавиться от своей добычи именно таким способом, а не просто уничтожил бесценный инструмент.

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