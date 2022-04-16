С точностью до наоборот: Санкции привели к росту продажи Россией энергоресурсов

К масштабным закупкам нефти из России приступила и Индия Фото: REUTERS

Все чаще на Западе признают, что объявленная России санкционная война оказалась абсолютно неэффективным средством, нанеся больше ущерба странам, которые ее развязали. Попытка наложить ограничения на энергетический сектор привели к диаметрально противоположному результату.

– Несмотря на эти шаги, сегодня Россия продает больше нефти и газа, чем до начала конфликта, – констатирует Business Insider.

Мало того, что Евросоюз, постоянно разглагольствующий о своей энергонезависимости, продолжает покупать российские ресурсы, а Китай продолжает оставаться одним из стратегических партнеров, к масштабным закупкам нефти из России приступила и Индия.

По прогнозам агентства Bloomberg, нефтегазовый сектор принесет в российскую казну порядка $341 миллиарда, что на треть больше прошлогодних доходов.

Только в апреле Министерство финансов РФ планирует получить от продажи энергоресурсов $9,6 миллиарда.

– Данные прогнозы идут вразрез с масштабными санкциями, введенными в прошлом месяце Западом, – сетует издание. И признает, что прибыль российского нефтегазового сектора будет расти и в дальнейшем, поскольку ни Китай, ни Индия не планируют менять свои торговые программы.

В свою очередь в Кремле подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и не слишком переживают по поводу тех проблем, которые создают себе присоединившиеся к санкциям страны.