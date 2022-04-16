Лучшие и любимые диеты звезд: как худеют Семенович, Порошина и Пугачева

Елена Степаненко начала новую жизнь в новом весе. Сначала похудела на 42 кг. Теперь легко сбрасывает все лишнее за короткий срок. Фото: кадр канала «Россия»

Если начать худеть в апреле, то летом можно будет похвастаться постройневшей фигурой. Сбрасывать набранные за зиму килограммы рекомендуется после разрешения доктора на ограничения в питании – у всех разное здоровье. У звезд есть проверенные диеты, которые они используют перед съемками, отпуском и другими мероприятиями, когда есть время подготовиться и сбросить лишний вес. Рассказываем разные способы похудения звезд. Один из них оказался особенно экстремальным для здоровья, поэтому его комментирует доктор.

Мария Порошина, 48 лет (минус 6 кг)

Актриса уже подготовилась и к весне, и к лету. Многодетная мать и востребованная артистка худеть начала с февраля. Результат пришел за два месяца – минус 6 кг. Свои правила избавления от лишнего веса Порошина разработала совместно с диетологом: вместе с ним она худела после родов, а теперь справляется сама, опираясь на большой опыт. Каждую весну Мария избавляется от 6 – 7 набранных за зиму кг. Так актриса держит свой 46-й размер одежды при росте 170 см. Выглядит Порошина сногсшибательно.

1 – Утро начинается со стакана воды за полчаса до завтрака. Напитки в течении дня – коктейли с отрубями (можно на кефире) для очищения организма.

2 – Приемы пищи каждые три часа.

3 – К мясу или рыбе гарнир – зеленые овощи, они помогают лучше усваиваться белкам. Ограничение жиров, высококалорийной пищи.

4 – Месяц на раздельном питании: не смешивать в один прием пищи белки, углеводы, ограничение жиров.

5 – Размер одного приема пищи не более стакана.

6 – Маленький кусочек торта или другой «запрещенки» можно позволить себе раз в две недели до 12 дня.

7 – На руке браслет-шагомер. Если перед сном показывают менее 10 тысяч шагов, то добрать их на беговой дорожке.

Анна Семенович, 42 года (минус 5 кг)

Певица в феврале сделала липосакцию подбородка и рук, в марте прошла реабилитацию, а в апреле решила испытать на себе еще один способ похудения. При росте 169 см Анна даже с весом 65 кг совсем часто выглядит в кадре пышкой, так как камера прибавляет до 6 кг. Поэтому с весом приходится работать постоянно. При этом Семенович собой довольна, но публичная работа обязывает сбрасывать вес: «Но не могут же быть все худые, как селедки! Мы же не клоны, все люди разные. Я себе очень нравлюсь. Да, я — не спичка, но у меня шикарное подтянутое тело!»

Совершенствовать это шикарное тело Семенович заехала в подмосковный курортный отель на детокс-программу – очищение, оздоровление похудение. Анна предпочитает оздоровительное похудение: сначала сдает анализы, врачи подбирают индивидуальную программу. Семенович не стесняется: «Я приехала сюда стройнеть, проходить детокс программу. Плюс процедуры и капельницы, токсины покидают тело мягко и экологично. Это очень полезно особенно для тех, кто живет в крупных городах и в безумном ритме. Голова тоже отдыхает». 10 дней очищения и похудения в стандартном номере стоят 166 тыс. руб. Здесь же худеет телеведущая Лариса Гузеева.

1 – Четыре приема пищи. Вся еда без соли, сахара, масла. Исключительно диетические рецепты. В день – 900 Ккал.

2 – Назначение доктором курса витамин, коррекция дефицитов, поддержка организма по результатам анализов и обследований. Капельницы и другие медицинские манипуляции.

3 - Массаж, спа-процедуры.

Слава, 41 год (минус 10 кг)

Певица жаловалась, что в пандемию ее максимальный вес достиг 75 кг при росте 177 см. Потом схуднула до 71 кг. Но Слава всегда весила максимум 65 кг, поэтому перед съемками клипа худела на 10 кг. Получилось! На такой диете нельзя сидеть дольше месяца.

1 – Зеленые овощи добавлены в каждый прием пищи – брокколи, огурцы.

2 – Основа рациона и самый калорийный продукт – куриные грудки на пару.

3 – Все еда без соли.

Алла Пугачева, 73 года (минус 6 кг)

Алла Борисовна сейчас выглядит стройнее, чем на пике карьеры. Хотя худела она всю свою сценическую жизнь. В молодости Алла Борисовна худела по-разному. Пробовала монодиету – сидела на гречке, позже пробовала питаться овощными супами, вареной рыбой и мясом, исключив ужин. В 90-х Примадонна ездила в швейцарскую клинику, где прошла курс оздоровления и очищения организма. Эффективным было похудение Пугачевой во Всесоюзном научном центре медицинской реабилитации и физиотерапии. В середине 90-х певица проходила курсы оздоровления в этом медицинском учреждении в центре Москвы.

Индивидуальной системы питания для звезды не изобретали – месяц питалась по меню с пониженной калорийностью и занималась с инструктором физкультурой. О системе питания нам рассказывал ныне покойный профессор Василий Михайлович Боголюбов, который в те годы руководил научным центром: «Примерный рацион, на котором тогда худела Алла Борисовна выглядел так. Завтрак – овсянка, яйца или омлет. Обед – суп на овощном бульоне, кусок вареного мяса или рыбы, гречка. Ужин – овощи. Из углеводов разрешались только фрукты на один перекус». Но лишние килограммы к Алле Борисовне все равно возвращался, и при невысоком росте 162 см он особенно заметен.

Пару лет назад Пугачевой в израильской клинике подобрали такие таблетки от диабета, что она «сдулась» почти в два раза. Кроме этого, певица знает верные способы как сбросить лишние кг. За два месяца можно убрать до 6 кг.

1 - Бессолевая диета или СССР. Из рациона исключается три «С» - соленое, сладкое, сдобное. А «Р» - разгрузочный день. Полностью исключается соль только на первой неделе «спецпитания». В дальнейшем соблюдается дневная норма – 1 чайная ложка без горки.

2 - В период интенсивного похудения отказаться от хлеба, не есть на ночь. «Просто меньше жрать!» - как говорит сама Алла Борисовна.

3 - Плавать в бассейне.

4 - Ложиться спать до 23 часов.

Елена Степаненко, 69 лет (минус 9 кг)

Заслуженная артистка несколько лет назад кардинально похудела – на 42 кг. При росте 168 см она весила 110 кг. За год Степаненко добилась шикарного результата и стала весить 68 кг. А теперь каждую весну поражает стройностью. Елена Григорьевна умеет быстро избавляться от парочки лишних килограммов. У нее есть эффективные, проверенные и быстрые способы похудения. В самом начале своего «похудательного пути» Елена Григорьевна за первые 10 дней сбросила 3 кг. Темп выдерживала на строгих ограничениях при этом чувствовала себя прекрасно — ей диета подошла. Сбросить за месяц 9 кг мало кому удастся, а вот за два месяца может и получиться.

1 - Принимать пищу не реже 5 раз в день. Размер порции должен умещаться в ладошку.

2 - Пить много воды. Если хочется есть вечером - выпивать стакан воды.

3 – Мясо в рационе есть, но его количество ограничено. Также как всего калорийного, соленого и т.д. Последний прием пищи самый скромный.

4 – Если хочется пирожок или еще что-то калорийное, то можно прожевать (насладится), но не глотать.

Диета от Елены Степаненко наиболее экстремальные для здоровья. По отдельности эти способы похудения практикуют многие артисты. Поэтому их комментирует врач.

Комментарий специалиста

Потянова Ирина врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук:

- Частое дробное питание для всех желающих похудеть – отживший в диетологии миф. При отсутствии воспалительных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и желчекаменной болезни, количество приемов пищи должно составлять 3, максимум – 4 раза в сутки. Интервалы между приемами пищи должны составлять не менее 4-х часов – через такой промежуток времени запускаются процессы жиросжигания. Чем чаще мы принимаем пищу, тем сильнее провоцируем поджелудочную железу на выброс инсулина. Это со временем приводит к развитию инсулинорезистентности – состоянию, когда в крови много инсулина, но рецепторы клеток на него не реагируют, и он не может «загнать» глюкозу внутрь клеток, где она должна использоваться в качестве «топлива». В итоге избыток глюкозы в крови переходит не в мышцы и печень, где она должна храниться в виде гликогена для стратегических нужд, а превращается в жир. Со временем клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, истощаются, что может привести к развитию сахарного диабета 2-го типа.

- Воды нужно пить достаточное количество (30 мл на кг веса), так как только при достаточном количестве воды адекватно работают все ферментные и выделительные системы организма. Употреблять воду лучше всего между приемами пищи, однако вечером употребление воды следует уменьшить, иначе это может грозить «походами» в туалет ночью. Чтобы вечером не хотелось есть, необходим полноценный ужин, например, запеченная белая рыба или индейка с овощным рагу и порцией салата с оливковым маслом.

- При остром желании съесть что-то сладкое - можно употребить 1 ложку кокосовой пасты.

- Исключать из рациона соль совсем не нужно, так как ионы натрия и хлора необходимы для поддержания нормального кислотно-щелочного равновесия и осмолярности клеток, хорошей работы надпочечников, но снизить ее употребление рекомендовано до ½ чайной лодки в день (3-5 г). Лучше всего не солить пищу во время ее приготовления, а добавлять соль уже в готовое блюдо.

- Для здорового снижения веса имеет значение даже не уменьшение размеров порций, а правильное соотношение ингредиентов на тарелке. Овощи и зелень должны занимать не менее половины тарелки в каждый прием пищи, их количество можно не ограничивать.