В своём ли уме Байден: пять признаков деменции, которые можно найти у президента США

О том, что Джо Байден страдает деменцией, говорили еще до того, как он стал главой американского государства Фото: REUTERS

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) квалифицирует деменцию как синдром, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. Эксперты Организации обращают особое внимание на то, что деменция «оказывает физическое, психологическое, социальное и экономическое воздействие не только на страдающих ею людей, но и на и на людей, осуществляющих уход за ними, на семьи и общество в целом».

О том, что глубоко пожилой президент США Джо Байден страдает деменцией, говорили еще до того, как он стал главой американского государства: слишком уж часто в последние годы жизни он то забывал имена и даты, то терял ориентацию в пространстве. Американцы жалеют своего президента, но в то же время задаются вопросом – а в состоянии ли такой человек выполнять функции не только хозяина Овального кабинета Белого дома, но и верховного главнокомандующего одной из самых сильных армий в мире?

Американский д-р Марк Сигел в своей колонке для The Hill приводит следующую статистику: «Американская академия неврологии подсчитала, что, по крайней мере, 15% людей в возрасте от 75 лет и выше имеют некоторые когнитивные нарушения, что есть не мало. Также исследования показывают, что у многих из тех, кто перенес открытую хирургическую коррекцию аневризмы головного мозга, могут развиться когнитивные нарушения. Байден перенес две таких операции плюс кровоизлияние в мозг. Причем это случилось в 1988 году, то есть задолго до того, как были разработаны малоинвазивные эндоваскулярные методы лечения таких заболеваний. Также в истории болезни Байдена сообщается о проблемах с его предсердиями. А в журнале Nature Cardiology сообщалось, что у таких больных фиксируется значительный рост когнитивных проблем».

Врачи ВОЗ определяют пять симптомов деменции, и все они есть у Байдена!

ЗАБЫВЧИВОСТЬ

В марте этого года, выступая на одном из публичных мероприятий, президент США забыл, кем является… его жена. Объясняя отсутствие вице-президента Камалы Харрис, он назвал ее супруга «мужем первой леди».

А в прошлом году оконфузился, забыв имя министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерры. В прямом эфире он назвал министра просто Хавьер, после чего запнулся. И после длительной паузы продолжил выступление, называя Бесерру «господином секретарем».

НАРУШЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ

Уже не в первый раз Байден «потерялся». В прошлый четверг, оказавшись в Северной Каролине, он, закончив свою речь, повернулся в сторону и начал говорить в пустое пространство, а затем стал имитировать рукопожатие с кем-то невидимым.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ БЕСЦЕЛЬНОЕ ХОЖДЕНИЕ

Там же, в Северной Каролине, так и не поняв, что никого на сцене больше нет, Байден начал лихорадочно оглядывать сцену, на которой стоял. Выражение его лицо было растерянным. Закончилось это жалкое зрелище тем, что президент начал бесцельно бродить по переполненному людьми залу.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ АГРЕССИВНОСТЬ

Как минимум дважды Байден накричал на журналистов: на одной из пресс-конференций он назвал вопрос представителя Fox News глупым, в другой раз сорвался на другого репортера, обозвав его «тупым сукиным сыном».

ТРУДНОСТИ В ПЕРЕДВИЖЕНИИ

Старческую, шаркающую походку Байдена его лечащий врач списывает на недавний перелом. Но д-р Сигел, являющийся профессором медицинского центра Нью-Йоркского университета, заявляет: «Мне не нравится, что проблемы с походкой Байдена связывают с его сломанной ногой. Нарушения походки, особенно такие, как у Байдена, выражающиеся в укороченных, ассиметричных шагах, часто связаны с деменцией».

Каждую новую странность в поведении Байдена многие относят именно к деменции, причем к ее прогрессу и ухудшению. И даже называют нахождение 79-летнего человека на посту президента США «жестоким обращением с пожилыми».

Специалисты уверены, что состояние здоровья лидера американской нации внушает серьезные опасения. Именно так считает военный врач и политик Ронни Джексон, в свое время возглавлявшего медицинскую службу Белого дома сразу при двух президентах - Бараке Обаме и Дональде Трампе, - а ныне является конгрессменом. Джексон убежден, что с когнитивными способностями действующего президента все настолько нехорошо, что это является угрозой национальной безопасности страны.

Но преемник Джонсона, в ноябре прошлого года подписавший результаты первого официального медосмотра президента Байдена, по неизвестным причинам не включил в 6-страничный отчет никаких упоминаний о когнитивных способностях действующего американского президента.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Может ли Байден управлять страной. Врачи рекомендовали президенту США срочно проверить функции мозга

Умственное состояние лидера Соединенных Штатов тревожит медиков (подробности)