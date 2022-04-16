Антироссийские санкции ударили по немцам: душ - уже роскошь, велосипед вместо автомобиля и дыра в земле

Чиновники предлагают разные способы для сокращения потребления энергии - например, пересесть на велосипеды вместо автомобилей Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые стандарты жизни и поведения населения Германии усиленно внедряются в сознание немецких бюргеров властями страны.

- Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю — при газовом отоплении, — придется задать себе снова, - заявил в интервью телеканалу N-TV глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер. Сколько раз хватит, один или два за этот временной промежуток, он, правда, уточнять не стал.

Еще более рачительно относиться к экономии электроэнергии призвал сограждан вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

- Для ухода от зависимости от российских энергоносителей можно также работать из дома, закрывать шторы и понижать температуру в комнате хотя бы на один градус, - объяснил вице-канцлер в интервью медиагруппе Funke. – А для сокращения потребления энергии граждане могут передвигаться на велосипедах вместо автомобилей. И если вы можете сесть на поезд или велосипед на Пасху — это тоже хорошо.

По словам вице-канцлера, передвигаться без машины можно не только по воскресеньям, поскольку каждый километр, пройденный без траты топлива, приближает отказ от российских энергоносителей. И, естественно, приближает победу над Путиным с его "энергетическим оружием".

Это не шутка, это абсолютно всерьез обсуждают и предлагают в Европе государственные мужи ведущей экономики Европы. И их, с одной стороны, можно понять. Но с другой – стоит отметить, что всю эту веселуху немцы устроили себе сами.

30-го марта в Германии в офисах Gazprom Germania и Wingas в рамках расследования Еврокомиссии о роли «Газпрома» в росте цен на газ в Европе были проведены обыски. Уже на следующий день "Газпром" заявил о выходе из дочерней компании Gazprom Germania GmbH, а 4-го апреля последняя была передана по инициативе Министерства экономики ФРГ под управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA) Германии до 30 сентября.

И все бы ничего, но вы не забыли еще Клауса Мюллера? Да-да, того самого, что рекомендовал немцем мыться реже, чем кушать? Хотя, кто его знает, может следующим этапом станет совет и кушать реже. Херр Мюллер спустя неделю после "экспроприации" немецкой "дочки " российского концерна "Газпром" заявил, что крупнейшее газовое хранилище в Германии заполнено всего на 1% от объема, на который оно рассчитано. А весь цимус заключается в том, что оно, как и еще несколько крупных хранилищ, принадлежит как раз Gazprom Germania GmbH.

- Получается, что национализировали немцы дыру в земле. А газа от этого не появится. Закачивать ее сжиженным газом безумно дорого. Для того, чтобы закачивать газпромовский, нужно разговаривать с «Газпромом». В этом плане немцы совершили действие рефлекторное, когда что-то сделали, чтобы просто что-то сделать, - прокомментировал радио "КП" предпринятые немецкой стороной шаги кандидат политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. - Никакого практического эффекта эти действия не имеют. Но, по сути, действуя неразумно, они сами подставили под угрозу германские активы на территории России.

Вопрос об активах можно оставить и на потом. Но вот уважаемый доцент несколько не прав. Немцы получили не просто "дыру в земле", которая может существовать сама по себе, а чрезвычайно затратную "дыру". Поскольку вся эта инфраструктура не просто высокотехнологична, а еще и требует постоянных финансовых вливаний для поддержания ее в работоспособном состоянии.

Собственно говоря, если Берлин продолжит проводить такую же антироссийскую политику, что и сейчас, то душ не просто станет роскошью, а мечтой. А его заменит обтирание, например, мокрой тряпочкой вместо умывания и душа. А еще можно придумать многоразовую туалетную бумагу. И все это, конечно, исключительно в рамках борьбы с Путиным.

Потому что надо терпеть.