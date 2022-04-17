Что представляет собой нынешняя Украина, и почему она такой стала

Мы не понимаем до конца произошедшее на Украине и то, с чем сейчас имеем дело Фото: REUTERS

Украина опять потрясла весь мир. Вернее, тех, кто видел в сетях постановочный видеоролик, как украинка в национальном костюме перерезает горло беспомощному и плененному врагу.

НЕ БРАТ ТЫ МНЕ

Те, кто посмотрел это видео, не могли не отметить - выполнен он по канонам и заветам запрещенного в России террористического движения ИГИЛ. И в стилистике террористов. Украинская актриса, снявшаяся в ролике, уже потерла все свои страницы в соцсетях, осознав, что за роль сыграла, и что "Оскара" за нее точно не получит. В местных пабликах, осознав, что перешли черту, отделяющую от осужденных всем миром террористов, уже начали разгонять очередную чушь, будто это в России сняли ролик. А светлоликие строители "Прекрасной России Будущего" в свою очередь начали оправдывать авторов ролика, мол, это лишь художественный вымысел. Но тут, опровергал все опровержения, в сети появилось фото мертвого пленного русского солдата. Его приковали к противотанковому ежу, потом явно пытали, а затем сожгли заживо. Фотография сопровождалась издевательским комментарием: "Ха-ха-ха, он просто загорает".

И в этом нет ничего удивительного. Такое на Украине происходило даже в новейшей истории не раз: 2 мая 2014-го в Одессе, сожжение заживо и нескрываемая радость от этого. "Кондиционеры" в Луганской ОГА (удар ракетой по центру города, который украинская сторона списала на «взрыв кондиционера») и новая радость. Люди Донбасса, умирающие разорванными пополам, и снова нескрываемая радость украинцев по этому поводу.

Майданная публика очень боялась, что Украина потеряет Одессу Фото: REUTERS

Это Украина, господа-товарищи. Такая, какая она есть сейчас, такая, во что ее окончательно превратили после 2014-го. Но и такая, которой она была уже не одно десятилетие. И разные мы, россияне и нынешние украинцы, прежде всего, в отношении к жизни и смерти, в том, что принято считать человечностью в степени неприятии бездумной жестокости. Если для нас «их человечность» за пределами морали, то для сегодняшней Украины она – один из скрепных камней, основа их мировоззрения. В сети полно свидетельств жестокости украинцев. но главное даже не сама жестокость, а то, что она вызывает дружное одобрение их общества и даже ликование. Для нормального русского сейчас утверждение, что он один народ с украинцем – одно из, наверное, самых тяжелых обвинений и оскорблений.

НАЙКРАЩИЕ, НО УБОГИЕ

Рискну высказать мнение, что мы на самом деле не понимаем до конца произошедшее на Украине и то, с чем сейчас имеем дело. Мы, практически все, и ваш покорный слуга также, все последние годы смеялись над украинском мифотворчеством. Над этим выкапыванием Черного моря, над древними украино-персидскими войнами, над всеми этими "легендами и мифами Древней Укрии", полагая их именно легендами и мифами, попросту говоря, сказками. А они в них истово верили и считали реальностью.

Они верят и в реальность могучих и божественных "древних укров", и в реальность нынешнего "Призрака Киева», который сбил наших летчиков чуть ли не больше, чем есть в России, в реальное существование диких гусей, которые атакуют российские военные самолеты. Они верят, что какая-то анонимная киевлянка, швырнув с балкона трехлитровую банку соленых огурцов, сбила боевой беспилотник, что украинскую ракету по Краматорску запустили русские военные (на самом деле, они просто блокируют сведения, что это ракета принадлежит украинской армии), что в Буче действительно убили местных российские военные, отбрасывая массу несостыковок в этой версии. Или что украинская армия уничтожает российских военных десятками тысяч (а то и сотнями), и их войска скоро проведут парад на Красной площади. А еще украинские бабушки в деревнях на полном серьезе рассказывают, что российские солдаты впервые в жизни увидели кирпичные дома и унитазы в их деревне, а внуки верят в это.

Украинское мифотворчество - страшная вещь... Фото: REUTERS

В основе этой мифологии лежит сознание исключительности нации. Украинцы – самые умные, самые лучшие, они квинтэссенция творчества и производительности. Христос родился на Украине, Будда – парубок с Галичины, ставший принцем в Азии, есть сомнения по поводу происхождения Магомета, но это до следующих изысканий местных историков.

Кто открыл Америку? Это мог быть только украинских хлопчик. И сотни аналогичных примеров. Вплоть до перезаписывания Александра Великого из македонцев сами понимаете в кого. В украинце переделывают самых знаменитых ученых, писателей, изобретателей и артистов – это лишь самый невинный способ примитивного возвеличивания нации. В условиях, запомним, когда реальных поводов для гордости и героев в собственной истории не просто дефицит, а самый настоящий голод. Именно поэтому украинцам "должен весь мир". И будет должен, пока это сознание не станет достоянием истории, уйдя из настоящего.

КОМУ И ФЕЙКИ ПРАВДА

Это нам надо доказывать, это мы сомневаемся и требуем фактов и аргументов, им достаточно, чтобы преподнесли любой кособоко слепленный бред, чтобы они в него поверили. Главное, чтобы в этом бреду они были великими и могучими и, одновременно, невинными жертвами коварных врагов.

Они верят не в то, что происходят в реальности, а в то, что им хочется услышать. Последний пример: В Мариуполе сдались 1160 морских пехотинцев Украины – все, что осталось от бригады морской пехоты. Есть официальное сообщение Минобороны, подтверждающие видео и т.д. Но тут вылезает советник главы Офиса президента Украины Арестович и на голубом глазу сообщает, что морпехи прорвали порядки "рашистов" и соединились с полком "Азов", обороняющийся в подземельях завода "Азовсталь". Вопрос, во что поверят его земляки, даже и задавать не стоит. Вопреки всем доказательствам.

Или ставшая знаменитой сцена расстрела украинских солдат украинским же танком. Страшные видео. Но в Киеве продолжают утверждать, что это украинский танк расстрелял группу российских военных. Хотя на разорванных телах полно и синих повязок на рукавах (опознавательный знак ВСУ) и прочих отличий для идентификации.

Военнослужащие 501-го батальона морской пехоты ВСУ сложили оружие и перешли на сторону ДНР. Фото: МВД ДНР

Говорят, что это отличие в сознании имеет своим происхождением следующее обстоятельство: мы, мол, "взрослые", а у "украинцев" инфантильное детское сознание. Некоторые даже их жестокость оправдывают таким детским инфантилизмом, уподобляя татуированных мужиков и баб со свастиками детишкам, отрывающим мухам крылья, а муравьям лапки.

Было бы половиной беды, если бы это ограничивалось лишь таким направлением. Но, к сожалению, все обстоит иначе. Потому что практически вся мифология украинства строится на необходимости борьбы с русскими и уничтожения "москалей". И эта русофобия, помимо исключительности нации, вторая основа украинства, как модели поведения и единственной формы жизни нации. "Хороший русский – мертвый русский" – это их девиз, который они сумели сохранить на протяжении, по крайней мере, последних ста лет.

БIЙ МОСКАЛIВ, СКЛАДАЙТЕ ТРУПИ!

Воспитание украинцев в качестве антироссийской силы началось практически сразу после обретения Незалежной независимости. Фактически оно было заложено еще раньше, во времена амнистии, которую Никита Хрущев даровал бандеровцам, а во время перестройки, как позднее признавал экс-президент Леонид Кучма, они подтасовали экономическую статистику, чтобы убедить народ, что это они кормят весь Советский Союз и стимулировать националистическое сознание нации. Книга Кучмы "Украина – не Россия" после выхода стала реальным курсом государственной политики. А при Ющенко этот курс оформился окончательно и огосударствился. Система лагерей нацистского воспитания детей и молодежи, учебные курсы программ в школах и вузах, внешкольное образование в патриотических организациях – все это вбивало в головы взрослым и юным украинцам, что на протяжении многих веков все их "обижали", но больше всех "клятые москали". И вот теперь пришло время отомстить.

- Бiй москалiв, складайте трупи! Нехай Москва лежит в руинах! Бей, бей москалей! Сначала Крым, потом Кубань! – эти и другие боевые лозунги кричали все последние годы дети Украины. Эти же девизы пытаются сейчас реализовать военнослужащие этой страны и нацисты из территориальных батальонов.

Соки "кровь москальских младенцев", "сырники из москалей", торт в виде трупика русского малыша – это не нынешнее изобретение, и даже не после 2014-го. Во Львове в одном из кафе подавали "москаликов в сметане" еще до того. Хотя что говорить, Майдан все легализовал окончательно. После него на Украине наладили производство мясных консервов "Сепары в собственном соку", а сейчас пустили в продажу тушенку "Кадыровцы". Наша либеральная публика ужасается пилоткам на детишках 9-го мая, а их общественность восторгается украинским малышам, показывающим, как он будут "резать горло москалям". У нас ценность жизни и сочувствие жертвам катастроф и терактов, а у них – выплескивающаяся из штанов и за все возможные пределы радость от падения гражданских самолетов в России, от гибели артистов ансамбля Александрова и доктора Лизы. Погибшие дети Донбасса – и удовлетворение от гибели "личинок колорадов".

Вместе с тортом в виде трупика русского малыша в меню было много «оригинальных» блюд...

Своими собственными худшими чертами они наделяют своих врагов. Помните, как АТОшники грузовиками везли и отсылали награбленное у жителей Донбасса. И сравните, как сейчас преподносится, будто русские солдаты отправляют домой по почте телевизоры и унитазы из Украины. Унитазы, которых они якобы никогда не видели.

А вот из другой оперы.

- Ты давай там, украинских баб насилуй, только чтобы я не знала, я тебе разрешаю, - этот якобы перехват телефонного разговора российского солдата с его женой. На самом деле – неумелая поделка 72-го Центра Информационно психологических операций (ЦИПсО) ВСУ.

Или вот - "Школьница из Мариуполя рассказала свою жуткую историю: "Оккупанты насилуют детей, стариков и трупы".

Тема изнасилований, кстати, всплыла не случайно, и форсируется Киевом изо всех сил тоже не просто так. Как отмечено в Википедии: "Тема насилия советских солдат над мирным населением Германии была с успехом использована немецкой пропагандой на заключительном этапе войны с целью укрепления боевого духа обороняющихся войск и мобилизации населения на оборонительные работы и участие в актах саботажа".

Украина стала страной торжествующего нацизма. Нацисты – это ведь не только против евреев. Это против любой другой нации, против другого народа и даже против той части своего, что не восторгается, не зигует и не восхваляет. Нормальные украинцы? Они есть. Но они сейчас больше всего боятся, что российские войска уйдут и оставят их один на один с вооруженными нацистами.

Все это было изначально в коде нынешних украинцев. Но оно же было удобрено и взращено нынешними манипуляторами. Как на самой Украине, так и вне ее.

КАК КУКОЛ ДЕРГАЮТ ЗА НИТКИ

Любопытно, что нехитрую методику оболванивания собственного населения озвучил главный пропагандист Офиса президента Украины Алексей Арестович.

- Вот кнопки (в сознании – прим. авт.), на которые надо жать. Надо вызвать тревогу сообщением, потом надо чувство вины вызвать обязательно: «Пока пацаны там в окопах, вы тут, сволочи, в Киеве жируете, вы позволяете себе по ночным клубам ходить». Или там «Вы не платите на армию». Потом нужно «нажать» на потребности безопасности. Потом нужно «сделать принадлежность к значимой группе», поощрить, - объяснил он технологию. - В первой половине этих кнопок мы его тревожим, во второй мы его поощряем и ведём в определённое место. То есть сначала мы его пугаем жутко, потом показываем выход, ожидание формируем на выход и говорим, что надо присоединиться вот здесь, сделать вот это и будет всё хорошо. Формируется ожидание, принадлежность к значимой группе «Мы все братья», «Мы украинцы», «Мы отбили страшное нападение России, значит, нам ничего уже не страшно», «Украину уважают в мире», «Украинцы – лучшие солдаты, они бьются до конца», «Нас не обмануть».

Алексей Арестович - главный пропагандист Офиса президента Украины Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Принадлежность к значимой группе, чтобы вы почувствовали себя членом значимой группы, которая решает проблему и вы бы к ней принадлежали. «Вот те, кто на Майдане – молодцы». Потом чувство гордости – это туда же, самовосхваление «Солдат лучше украинцев нет на свете, мы всех побеждаем», - завершил он краткое погружение в систему оболванивания. - И потом пообещать награду, то есть если ты сделаешь это – будет то.

И все идет именно по такому рецепту. А общество не сопротивляется, потому что применяемые методики были наложены на его собственные внутренние чаяния и мрии (мечты). На то, что Украина – це Европа, а Московия – орда. Что русские азиаты (как будто в этом есть нечто постыдное – прим. авт.), а украинцы – европейцы и настоящие славяне. Что у Украины есть борщ и мова, а "москали все вкралы". Список можно продолжать практически до бесконечности. И это противопоставляется реальности в которой нищая Украина бродит по миру с протянутой рукой, где подушевой ВВП уже меньше 3 тысяч долларов, где на Украину приезжают "богатые молдавские туристы".

ТАКТИКА И ПОБЕДА

К чему было написано все, что вы прочитали выше?

Приходится весьма часто слышать, что мы проигрываем информационную войну. Во всяком случае, так считают многие эксперты и наблюдатели. Помилуй Бог! Вы это серьезно? Информационная война характеризуется тем, что в ней, в отличие от настоящей, выигрывает тот, кто наиболее беззастенчиво лжет. Что сейчас как раз делает Украина. И есть единственный путь, если самому не опускаться до этого уровня, одержать в ней победу – наголову разгромить врага в реальности. Только этим можно доказать всю лживость пропаганды противника.

Тем более, что остальное так называемое "мировое цивилизационное сообщество" вовсе не объективно и не стоит в стороне, беспристрастно наблюдая за происходящим. Оно активно задействовано на той стороне. К примеру, официальный представитель ДНР Бессонов заявил, что не стоит брать с боями подземный город под "Азовсталью" и терять собственных бойцов, а лучше бы нациков "выкурить" оттуда химическими средствами. Нам понятно, что он имел в виду слезоточивый газ, хлорпикрин какой-нибудь или еще что из этой серии. Но спустя всего несколько часов "Азов" начал верещать, что против них применили смертельно опасный зарин, из-за чего у троих пострадавших "азовцев" случилась неостановимая диарея или еще какое-то недомогание. И Запад тут же подхватил эту дичь.

Ни одному эксперту на том же Западе не дали слова, чтобы он разъяснил, как воздействует зарин. Зато все тут же вспомнили журналистку ВВС, которая некогда чувствовала "запах зарина", обнюхивая вещи с места якобы его применения этого ОВ.

Любой нормальный человек скажет, что она просто дура и совершенно не знает, о чем говорит. Но Запад устраивают именно такие "носители истины". Настоящий профессионал лишен там слова, потому что он никогда не захочет выглядеть полным дураком и не станет потворствовать фейкам.

«Белые каски» регулярно снимают постановочные видео. Фото: соцсети

Кстати, то же самое относится и к "белым каскам". Которые плодили фейки относительно применения отравляющих веществ, расхаживая в местах якобы применения в тапочках на босу ногу. А Скрипали, рядом с домом которых в Англии после якобы применения "Новичка" ходили рядышком герметично запакованные спецы химзащиты и полицейские в обычной униформе? Профессионалы, когда у них есть такая возможность, развенчивают эти дурно слепленные информационные вбросы. Но им слова не дают. Поскольку именно такое, что несут эти фейкометатели, и нужно Западу.

Вот только многие не понимают, что информационная война – это средство борьбы тактическое. Когда одерживается полная победа, то правда неминуемо вылезает наружу. Когда в Мариуполе сдаются тысячи морпехов, это никакой информационной войной не компенсировать. И когда новая администрация в Херсоне и Мелитополе организует нормальную жизнь местного населения.

И тогда наступает прозрение, которое тем горше, чем больше было до того лжи.

И именно поэтому уходить из Украины нельзя. По крайней мере, на протяжении нескольких поколений. Поскольку тогда воинствующий украинский нацизм вновь начнет поднимать голову. Ведь сейчас Украина – это страна страха, ненависти и жажды мести.

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