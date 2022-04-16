«Эпидемия-2»: хипстеры в лесу, китайские интервенты, Юра Борисов и безумные язычники

В сценарии нового сезоне «Эпидемии» встретились опасный вирус, отважный спецназ, китайские интервенты и воинствующие неоязычники. Фото: стоп-кадр видео

Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал трейлер продолжения сериала «Эпидемия», показ которого стартует на этой площадке 21 апреля и продлится до 2 июня. Двухминутное видео начинается с панорамы обветшавшего поезда, брошенного посреди тайги и полного трупов пассажиров.

Из трейлера понятно, что эпидемия опасного вируса, от которого герои бегут на север парализованной страны, усугублена китайской интервенцией. Пропаганда захватчиков прекрасно говорит по-русски и предлагает считать их «миротворцами». Мелькают в видео и спецназовцы, которые, по-видимому, готовятся расстрелять мирное, но, увы, инфицированное гражданское население.

Второй сезон целиком придуман сценаристами, тогда как первый базировался на сюжете романа Яны Вагнер «Вонгозеро». В новых сериях персонажи Александра Робака, Кирилла Кяро, Марины Спивак и др. соединяются с другой группой — молодых людей из Питера, плохо приспособленных к жизни в лесу. Один из несомненных плюсов второго сезона — появление актера Юры Борисова: он играет спецназовца, покинувшего часть и примкнувшего к беглецам. В какой-то момент, как сообщает трейлер, они оказываются в плену у воинственных неоязычников, практикующих кровавые ритуалы.

Первый сезон «Эпидемии» вышел в ноябре 2019-го — январе 2020-го, совпал с пандемией коронавируса и, возможно, в том числе поэтому вызвал широкий резонанс как в России, так и во всем мире. Международные права на проект тогда приобрел видеосервис Netflix, после чего «Эпидемия» удостоилась теплых слов от самого Стивена Кинга.