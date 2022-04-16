На заработки в Антарктиду: На Южном полюсе открылись вакансии

Работать придется в окружении огромного количества пингвинов Фото: EAST NEWS

Британская организация UK Antarctic Heritage Trust объявила о поиске сотрудников для самого удаленного почтового отделения и находящегося при нем магазина, которые расположены в Порт-Локрое в Антарктиде.

Работать придется на крохотном острове Гудье в окружении огромного количества пингвинов.

– Учитывая характер повседневных задач, связанных с бесперебойной работой Порт-Локроя, мы ищем кандидатов, которые имеют полезные навыки, такие как опыт работы в розничной торговле, охрана природы, техническое обслуживание зданий, а также руководство и управление, – говорится в описании вакансий.

Самих же вакансий всего три: начальник почтового отделения, помощник-ассистент и менеджер магазина.

Помимо поддержания зданий в рабочем состоянии, ухода за музейными экспонатами и обслуживания туристов, которых, к слову, тут бывает немало (до пандемии в летний сезон остров посещало до 18 тысяч человек) сотрудникам Порт-Локроя придется заниматься подсчетом пингвинов. Последнее необходимо в рамках программы по защите птичьей колонии на острове.

В общем, для тех, кто любит Антарктиду, птиц и относительное уединение – идеальная работа.

На острове нет мобильной связи и Интернета, а свободное время сотрудникам предлагают проводить за рисованием, чтением и съемками местных красот.

Как ни странно, но ежегодно на три эти вакансии претендуют сотни кандидатов. Вполне возможно, что в этом году, в свете ситуации в Европе, их счет пойдет на тысячи.