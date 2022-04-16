Минобороны РФ показало, как встречают российских военных в освобожденных селах под Харьковом

В Харьковской области уже можно встретить не только российские триколоры, но и флаги ДНР. Фото: стоп-кадр видео

Минобороны России опубликовало кадры марш броска подразделений Вооруженных Сил России по территории Харьковской области.

Безопасность продвижения подразделений, танков и гуманитарных колонн осуществляют ударные вертолеты армейской авиации.

На кадрах можно увидеть десятки людей разных возрастов, которые машут руками и флагами. Флаги как советские, так и российские.

Десятки людей разных возрастов выходят встречать российские колонны. Фото: стоп-кадр видео

В освобожденных населенных пунктах при поддержке российской армии налаживается мирная жизнь.

Чего не скажешь о тех, что находятся в руках украинских националистов. Там мирные жители боятся даже выходить на улицу: вооруженные до зубов уголовники, иностранные наемники могут заставить копать рвы, обустраивать позиции в школах и детских садах, а могут ограбить или убить.

По данным руководителя Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаила Мизинцева, в городе Лиман Краматорского района Донецкой Народной Республики на текущей неделе с 11 по 15 апреля 2022 г. устроили погромы.

Российским вертолетам люди также приветственно машут. Фото: стоп-кадр видео

Во время комендантского часа боевики националистических батальонов провели тотальные поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов, а также признаков содействия формированиям Донецкой Народной Республики. Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 чел.) задержали, после чего подвергли зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками.

Националисты в принудительном порядке изъяли у подозреваемых ценное имущество и продукты питания якобы для «нужд территориальной обороны».

Так же Минобороны России в пятницу стало известно, что киевский режим запланировал удар комплексом «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в населенном пункте Лозовая. Там украинские националисты решили собрать большое количество мирных жителей, распространив слухи о срочной эвакуации.

Также, как мирных жителей Бучи и Краматорска, их собираются принести в жертву киевскому режиму, чтобы обвинить в обстреле российские войска.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственный комитет России запросит и приобщит к материалам расследуемого уголовного дела информацию Минобороны России о том, что украинские боевики задержали и пытают людей за подозрение в лояльности к вооруженным силам России. Возбуждены уголовные дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии и факту нападения на россиян в ходе автопробега в против фашизма в Афинах.

Установлено, что 3 апреля 2022 года в городе Афинах проводился автопробег в поддержку специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. В ходе этой акции неустановленные лица напали на автомобиль участников, в котором находились граждане России, в том числе несовершеннолетний ребенок с флагом в руках. Злоумышленники разбили стекла транспортного средства, вырвали флаг из рук ребенка, причинив ему телесные повреждения.

В рамках уголовного дела следствием принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к ним.