Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен британских наемников

Оксаны Марченко - супруга арестованного на Украине политика Виктора Медведчука. Фото: стоп-кадр видео

Как "Комсомолка" вчера и писала после пресс-конференции Оксаны Марченко, супруги арестованного на Украине политика Виктора Медведчука, она полна решимости использовать каждый шанс для освобождения мужа и не намерена опускать руки.

Подтверждение этому пришло уже буквально на следующий день. Сегодня, 16 апреля, в ЮТубе появилось видеообращение Оксаны Марченко, но уже не к президентам, а к родственникам британских наемников, которые воевали в составе ВСУ и были взяты в плен российскими военными и военнослужащими ДНР в Мариуполе.

- Я обращаюсь к родным и близким попавших в плен РФ и ДНР подданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера - Эслин Энджеле, Натан и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам, - заявила Оксана Марченко в коротком видеоролике. - В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика - моего мужа Виктора Медведчука.

Также Оксана Марченко обратилась напрямую к Борису Джонсону, записав отдельное видеообращение.

Примечательно, что всего за сутки Марченко удалось достать практически полный список попавших в плен британских наемников.

В отличие от пресс-конференции Марченко в Москве, которую в западных СМИ постарались не заметить, это обращение может иметь, если не успех, то резонанс. В британских СМИ сейчас всячески муссируется тема пленных британцев, состоянием которых сейчас весьма озабочены их родственники, особенно, бабушка Эйдена Эслина.

Есть только один небольшой нюанс. Если бы британцы были в плену у Бориса Джонсона, то, конечно, он мог бы всячески способствовать такому обмену или даже договориться с Зеленским напрямую. Но в том-то и дело, что британцы сдались в плен не своему правительству, не украинской армии, а российским войскам и подразделениям ДНР. А здесь еще тот вопрос, насколько выгоден такой размен России. В российском обществе сформирован гигантский запрос на открытый судебный процесс над иностранными наемниками, которые даже не сейчас приехали помогать свидомым, а несколько лет были в составе украинских подразделений карателями Донбасса.

Тем более, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ключевые министры его Кабинета аккурат сегодня попали в стоп-лист персон, которым пребывание на территории России запрещено. О чем официально сообщил МИД РФ.

С другой стороны, никто не мешает начинать работу по такому обмену, взяв официальные показания у пленных наемников. Тем более, что, как говорят, число иностранцев, которые из рядов украинской армии отправляются в русский плен, вскоре может существенно увеличится.

А вместе с ними могут вырасти шансы на такой обмен и у Оксаны Марченко. Если Зеленский сам не будет окончательно раздавлен манией собственного величия.

В любом случае можно констатировать, что с женой Медведчуку очень и очень повезло.