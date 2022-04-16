Жена Медведчука обратилась к британскому премьеру

Это не первое видеообращение Оксаны Медведчук. Фото: стоп-кадр видео

Супруга украинского политика, депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, Оксана, выпустила очередное видеообращение. Она просит британского премьер-министра Бориса Джонсона посодействовать в освобождении ее мужа.

- Я прошу вашей помощи в организации обмена моего мужа, незаконно удерживаемого в Киеве по политическим мотивам и надуманным обвинениям.

Оксана Медведчук предлагает обменять мужа на двух граждан Великобритании – наемников, сдавшихся в плен в числе тысячи украинских морпехов из 36-ой бригады ВСУ.

Известно, что несколько дней назад британский наемник Айден Айслин, сдался в плен в Мариуполе. А военные ДНР и ЛНР взяли в плен еще одного британца – Шона Пиннера.

Это не первое видеообращение Оксаны Марченко: несколько дней назад она Медведчук публично обратилась к Зеленскому и президенту Турции Эрдогану с призывом о помощи. Она утверждает, что Медведчук ничего не нарушал, а его преследование является незаконным и основанным исключительно на политических мотивах.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Лидер одной из крупнейшей партий Украины «Оппозиционная платформа – За жизнь» с мая прошлого года находился под домашним арестом по обвинению в госизмене.

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