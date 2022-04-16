15 суток или штраф за сравнение большевиков с фашистами: В России будут наказывать за публичное отождествление СССР и нацистской Германии

Владимир Путин внес в КоАП новую статью Фото: REUTERS

Владимир Путин внес в КоАП новую статью: теперь за сравнение СССР с противниками по Великой Отечественной человеку светит наказание.

В статье конкретно написано, что запрещено «отождествлять» действия советских руководителей и военных с решениями «руководства нацистской Германии и европейских стран оси». То есть, с итальянцами, венграми или румынами сравнивать нас тоже запрещено.

А вот аналогии с имперской Японией, если у кого-нибудь совсем уж разыграется фантазия, статья не запрещает, потому что речь только о европейских государствах.

Караться будут только публичные выступления, включая те, что попали в интернет или в СМИ. А вот на кухне по-прежнему можно сравнивать кого угодно с кем угодно. Главное, не пытаться свои идеи транслировать всему миру.

За первое нарушение обычному человеку грозит штраф в 1-2 тыс. рублей или арест до 15 суток. Должностному лицу – штраф 2-4 тыс. рублей без ареста. Юрлицу – штраф 10-50 тыс. рублей.

За повторное нарушение: гражданину – штраф 2,5-5 тыс. рублей или арест до 15 суток, должностному лицу – 5-20 тыс. рублей штраф или дисквалификация на 6-12 месяцев, юрлицу – штраф 50-100 тыс. рублей или приостановка работы до 90 суток.