Не шлюха, а разведчица: В Херсоне нашли досье на завербованных украинской разведкой эскортниц

Привлечение женщин к разведывательной и контрразведывательной работе в истории спецслужб – прием далеко не новый Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В каждой шутке есть только доля шутки. Эта банальная истина из-за своей банальщины не перестает от того быть истиной. Вот и в шутках про украинок на российских улицах и автотрассах, что, мол, они являются диверсантками, использующими бактериологическое оружие, оказалась тоже только доля юмора.

В Херсоне российские силовики нашли архив 5-го департамента Службы внешней разведки Украины (СВРУ) по работе с агентурой, в котором были материалы на 20 девушек, которые совмещают легкость поведения с пониженной социальной ответственностью. Как оказалось, украинская разведка превратила их в агентесс с повышенным до планки "патриотизм" уровнем социальной ответственности, причем, без изменения сферы профессиональной деятельности. Просто завербовав их в качестве своих сотрудниц. Это они раньше были простыми шлюхами, а после вербовки стали информаторами, разведчицами и даже диверсантками.

Помог их раскрыть бывший сотрудник украинской спецслужбы, который и рассказал об этой сфере деятельности украинской разведки. По его словам, вербовщики из числа офицеров разведки работали под разными "легендами прикрытия", но наиболее эффективной стала легенда фотографа, под которой работал, в частности, полковник украинской разведки, начальник 5-го отдела СВРУ по городу Херсон Александр Баденко.

После вербовки их тестировали, распределяли, кого оставляли на панели или отправляли в эскорт, кого нацеливали на перспективных женихов, которые должны были стать их мужьями (в том числе, и из России), а самых перспективных отправляли на учебу в закрытые учебные заведения, откуда они выходили уже подготовленными к разведывательной и диверсионной деятельности.

Одна из таких выпускниц 8 февраля 2017-го и подорвала, как говорят осведомленные источники Гиви (Михаил Толстых), заложив бомбу в его кабинете. Впрочем, таких, скорее всего, можно было сосчитать на пальцах одной руки. А основная масса просто тянулась к "красивой жизни" и "перспективам", которые им обещали вербовщики. Уж слишком непритязательными и не сказать, что особо интеллектуальными особами они предстают со страниц заполненных ими анкет, к которым российские спецслужбы также получили доступ. Так, например, Вероника Станиславовна Белая, 1989 года рождения в анкете призналась, что "любит смотреть боевики, комедии и мульфильмы". Инна Голуб, уроженка села Кизомис Херсонской области, 1992 года рождения написала, что друзья считают ее "обезбашенной", хотя на самом деле она "капризная". А Ольга Бойко, родившаяся в Херсоне в феврале 1982 (недавно должна была отметить 40-летие) до сих пор мечтает о мужчине, который бы был похож на Брэда Питта или Тома Круза. Примечательно, что Белая ранее состояла в Херсоне на учете в милиции как проститутка, но потом "исправилась" и даже вышла замуж за гражданина Белоруссии. При этом, пока неизвестно, какие она выполняла задания, и когда это было, только до замужества или и после него.

Привлечение женщин к разведывательной и контрразведывательной работе в истории спецслужб – прием далеко не новый. С древних времен их используют в качестве добытчиц информации, для устройства провокаций и прочей деятельности. Есть даже такой специальный термин "медовая ловушка", которая как раз означает компрометацию объекта посредством угрозы обнародования сведений о его половой связи или его вербовку. Бывает и так, что женщины-агенты просто получают информацию, которую затем передают своим кураторам. И какой-то особый интеллект может быть им, скорее, помехой, а не подспорьем в этом амплуа.

Как пел Владимир Высоцкий, "там шпионки с крепким телом, ты их в дверь – они в окно". У агентов такого рода из числа эскортниц именно тело и внешность и являются их главным и практически единственным достоинством. В отличие от действительно настоящей нелегальной разведки, в которую также иногда привлекают женщин. Впрочем, там ценятся уже совсем другие критерии и личные качества.

Что касается внешних данных, судя по фотографиям в паспортах, завербованные в Херсоне агентессы вряд ли могли рассчитывать на перспективы пробиться куда-то наверх. В отличие, кстати, от последней подруги Бориса Немцова Анны Дурицкой, которой Немцов купил квартиру в Москве, а она, по возвращении в Киев после убийства Немцова на мосту, приобрела в столице Украины еще 4 квартиры, а сама была под опекой СБУ.

Двадцать эскортниц-разведчиц – это только в Херсоне. Но ведь такая работа была развернута по всей Украине. и в каждом областном управлении разведки и контрразведки были свои "фотографы"-вербовщики. И среди других завербованных могут оказаться гораздо более опасные, чем средней внешности провинциальные мечтательницы о Томе Крузе из мультика про Покахонтас.