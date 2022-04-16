The Telegraph: С введением параллельного импорта Запад лишится рычагов давления на Россию

Такая форма поставок позволит удовлетворить спрос на товары, которые ранее невозможно было продавать в России без разрешения правообладателя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В качестве ответной меры на западные санкции российское правительство разрешило параллельный импорт некоторых видов продукции. Такая форма поставок позволит удовлетворить спрос на товары, которые ранее невозможно было продавать в России без разрешения правообладателя.

Подобная модель насыщения рынка создаст «новую головную боль для крупных мировых брендов, пострадавших от потери доходов после ухода из России». Об этом заявил в интервью британскому изданию The Telegraph юрист фирмы DLA Piper Майкл Маллой.

Он отметил, что разрешение параллельного импорта позволит поставлять в Россию все то, что из-за введенных Западом санкций стало недоступным для российского потребителя.

В качестве приоритетных маршрутов поступления в Россию параллельного импорта Маллой определил Казахстан и Беларусь, напомнив, что все эти три страны являются членами регионального экономического союза.

Механизм параллельного импорта будет сравнительно прост: попав с разрешения правообладателя на территорию Казахстана и Беларуси, товары производства иностранных брендов свободно окажутся в России.

Все это не создаст особых сложностей для российского потребителя, а вот производители получат «головную боль»: если ранее они могли в случае необходимости отзывать или изымать свои товары, а иностранные дистрибьюторы требовать компенсации, то теперь они лишатся такой возможности. В судебные тяжбы из-за параллельного импорта, по мнению эксперта, иностранцы не будут ввязываться ввиду значительных издержек. Таким образом Запад лишится одного из ключевых рычагов давления на российскую экономику.