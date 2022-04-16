Павел Деревянко — про чернуху от русских режиссеров: «В основной программе «Кинотавра» картины всегда черные, не могу это смотреть»

Актер Павел Деревянко Фото: Кадр видео

14 апреля в кино вышла новая работа Павла Деревянко — фильм «Подельники». В связи с чем актер в последние дни охотно раздает интервью. В одном из них (ютуб-блогу Надежды Стрелец) Павел объяснил, стоит ли отменять юмор в нынешнее время и почему он ненавидит театр и фестиваль «Кинотавр».

ПРО ЮМОР В НАШИ ДНИ

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«Я не знаю, какой юмор нужен сегодня. На одну и ту же веселую историю или картинку, фото [в интернете]. Точно знаю одно — надо делать свое дело качественно. Не может быть все просто плохо. Который год езжу на «Кинотавр», и там в основном конкурсе картины всегда черные. От начала и до конца. Очень многие любят. А я не могу смотреть на это. Просто портится настроение. Мне обязательно нужна надежда. Что-то светлое в конце. А юмор отменять нельзя, мы погибнем. Это будем не мы, а наши тени. Надо жить»

ПРО ДРАКУ НА «ОСКАРЕ»

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«Я за Уилла Смита. Конечно! Он мужчина, он за свою женщину пошел и влепил (пощечину комику Крису Року после шутки про короткую прическу Джады Пинкетт-Смит, страдающей алопецией). Потом извинялся и плакал. Не отнимайте у него «Оскар». Он настоящий мужик. Пошел и треснул. А? И Крис Рок — красавчик, отлично отыграл момент»

ПРО СТЫДНОЕ ПРОШЛОЕ

«Восемь или десять лет назад на закрытии «Кинотавра» я надел футболочку, которую купил на Горбушке. Футболка желтого цвета, а на ней написано «Долой педерастов с российской эстрады». Просто ради фана. Абсолютно. Я не против...никого. Каждый живет своей жизнью. Все фотографы давай снимать. Потом Владимир Иванович Хотиненко на меня смотрит и спрашивает: «Ты в своем уме?». Я ему начинаю объяснять, что это шутка, ирония. Я против уродов, мудаков, а не...Он еще долго смотрел на меня, как на [сумасшедшего]. Надеюсь, никого не обидел. Никаких последствий не было»

ПРО НЕНАВИСТЬ К ТЕАТРУ

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«Я недавно понял, что ненавижу театр. Это стресс для меня. Я не стрессоустойчивый, мне нужен комфорт. В кино мне комфортно. Я там все знаю. Как большая рыба. Перед каждым спектаклем так волнуюсь — просто катастрофа. Если даже за месяц в календаре вижу назначенный спектакль, сразу вздрагиваю. И я иду к директору и говорю: «Я не могу играть этот спектакль». Мне отвечают: «У нас билеты проданы». «Я понимаю. Но не могу». Могу заплатить штраф — 400 тысяч рублей или 500. Но играть не могу. Не хочу. Мне плохо. Катастрофически извиняюсь, но спектакля не будет»

ПРО ЗАРПЛАТУ

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«Я ни разу, собака страшная, не мог посчитать, сколько я в месяц трачу. Просто пытался и не могу. Купил дом, маме квартиру с папой, брату. Куча ремонтов. Друзьям деньги даю. Вложил много в стартапы. Ну вот так».