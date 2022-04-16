«Отправили на Петровку ломать»: Дело на бывшего ректора ВШСИ Анатолия Полянкина возбудили после заявления Константина Райкина

Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весеннее открытие театра «Сатирикон» после длительного ремонта радостными событиями, увы, не ознаменовалось. Худрук учреждения Константин Райкин увяз в склоках вокруг собственной же театральной школы (Высшая школа сценических искусств) — сначала ректор этой Анатолий Полянкин организации уволил Райкина. А через несколько дней за ректором пришли.

15 апреля выяснилось, что ректора допрашивали сначала в отделении УВД Северо-Восточного округа Москвы (по территориальной принадлежности «Сатирикона»), а затем увезли для дачи показаний в главное здание ГУВД Москвы.

Супруга Полянкина заверила, что мужа отправили «без лекарств и еды на Петровку». «Ломать. «Отправив меня за лекарствами домой и обещанием, что подождут, тут же увезли, не дав передать лекарства», — призналась она.

Анатолий Полянкин, ректор Высшей школы сценических искусств. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дело приняло столь серьезный оборот, потому что Анатолию Евсеевичу инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), видимо, в рамках работы в театральной школы Райкина. Бабушкинский суд Москвы поместил ректора под арест.

16 апреля стало известно, что заявление на бывшего коллегу подал именно Константин Аркадьевич. Причем, почти полгода назад.

- В декабре 2021 года по заявлению Райкина Константина Аркадьевича возбуждено уголовное дело против Полянкина Анатолия Евсеевича, - сообщили в Адвокатском бюро ЕМПП, представляющем интересы Райкина.

В заявлении Константина Аркадьевича, от которого и отталкивается следствие, указано, что Анатолий Евсеевич якобы ввел коллегу в заблуждение и подал ему на подпись документы, согласно которым практически все активы Райкина (даже часть помещений ТЦ «Райкин Плаза», театральная школа и др.) перешли под управление к ректору. После чего Полянкин и снял с должности Райкина, якобы завладев всем, что у него было. Приблизительный ущерб оценивается в 800 миллионов рублей.