Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды16 апреля 2022 14:03

«Отправили на Петровку ломать»: Дело на бывшего ректора ВШСИ Анатолия Полянкина возбудили после заявления Константина Райкина

Адвокат сообщил, что дело против Анатолия Полянкина возбудили по заявлению Константина Райкина
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин

Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весеннее открытие театра «Сатирикон» после длительного ремонта радостными событиями, увы, не ознаменовалось. Худрук учреждения Константин Райкин увяз в склоках вокруг собственной же театральной школы (Высшая школа сценических искусств) — сначала ректор этой Анатолий Полянкин организации уволил Райкина. А через несколько дней за ректором пришли.

15 апреля выяснилось, что ректора допрашивали сначала в отделении УВД Северо-Восточного округа Москвы (по территориальной принадлежности «Сатирикона»), а затем увезли для дачи показаний в главное здание ГУВД Москвы.

Супруга Полянкина заверила, что мужа отправили «без лекарств и еды на Петровку». «Ломать. «Отправив меня за лекарствами домой и обещанием, что подождут, тут же увезли, не дав передать лекарства», — призналась она.

Анатолий Полянкин, ректор Высшей школы сценических искусств.

Анатолий Полянкин, ректор Высшей школы сценических искусств.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дело приняло столь серьезный оборот, потому что Анатолию Евсеевичу инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), видимо, в рамках работы в театральной школы Райкина. Бабушкинский суд Москвы поместил ректора под арест.

16 апреля стало известно, что заявление на бывшего коллегу подал именно Константин Аркадьевич. Причем, почти полгода назад.

- В декабре 2021 года по заявлению Райкина Константина Аркадьевича возбуждено уголовное дело против Полянкина Анатолия Евсеевича, - сообщили в Адвокатском бюро ЕМПП, представляющем интересы Райкина.

В заявлении Константина Аркадьевича, от которого и отталкивается следствие, указано, что Анатолий Евсеевич якобы ввел коллегу в заблуждение и подал ему на подпись документы, согласно которым практически все активы Райкина (даже часть помещений ТЦ «Райкин Плаза», театральная школа и др.) перешли под управление к ректору. После чего Полянкин и снял с должности Райкина, якобы завладев всем, что у него было. Приблизительный ущерб оценивается в 800 миллионов рублей.

КультураКультура: театр