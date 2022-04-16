Геннадий Зюганов: Оболваненным солдатам и офицерам ВСУ ещё не поздно последовать примеру морпехов и сложить оружие

Глава Компартии России Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... Геннадий Андреевич, я к вам - как к человеку военному (Зюганов служил в группе советских войск в Германии.) Специалисты утверждают, что на Украине уже - цепная реакция: сдача в плен не только украинских солдат и офицеров, но и боевиков-неонацистов... А вы как считаете?

- Понимаешь, прежде всего хочу заметить: если бы голова была и элементарная ответственность у их «главнокомандующего Зеленского», он давно должен был прекратить это безумие и безобразие.

Подчиняться американской военщине, црушникам и гробить свою страну, свое население... Он прекрасно понимает, что Россия никогда не может согласиться на то, что на Украине власть будет принадлежать нацистам, фашистам и бандеровщине.

- Президентскую предвыборную кампанию Зеленский проводил совсем под другими лозунгами - под мирными...

- Он же шел на выборы и прямо обещал решить вопрос мирно, сесть за стол переговоров (с руководителями ДНР и ЛНР. - А.Г.), но нарушил все, что только можно и нельзя.

Была же возможность в начале нашей спецоперации самому лично искупить свою вину - и перед населением, и перед избирателями, и перед своей страной и так далее. А он Украину толкает на безумие, на эту бойню.

А что касается сдачи в плен морпехов...

- Всего - более 1300 вышли с поднятыми руками. И без оружия.

- Видимо, морпехи – люди, которые меньше всего были пропитаны нацизмом, бандеровщиной. Вот и не подчинялись этим црушникам: стоять насмерть.

Рядовые, командиры приняли разумное решение.

И снаряды у них кончились, и продовольствия нет, и грабить население все устали.

И вот в этой обстановке решение закончить бойню - со стороны тех, кто, собственно, и развязал ее против Донбасса, - было бы самым разумным.

Ну, и пора украинским командирам прислушаться к обращению, которое звучало из уст Президента России Владимира Путина в первый день начала спецоперации, где говорилось о том, что нет смысле им сейчас защищать совершенно неправедное дело. Тем более - после того, как восемь лет бомбили Донбасс и уничтожили там, по оценкам ООН, почти 15 тысяч. А на самом деле, в четыре раза больше.

- То есть, вы считаете, что не поздно еще…

- На мой взгляд, это был бы достойный выход и для командиров, и для тех, кем они руководят, кто им подчиняется. Если бы они последовали примеру морпехов.

Я раньше думал, что только отдельные подразделения поддерживают идеологию нацистов, а они внедрили своих людей везде и гонят армию на убой.

И истребляют мирное население.

Им же не жалко ни детей, ни стариков, ни жилые дома, ни театры, им ничего не жалко, потому что это не их, не их родное.

А простой солдат должен понимать, что это его земля, его люди.

А Донбасс отстаивает свое право говорить по-русски, жить в своей республике и не подчиняться иноземным начальникам, которые приперлись «на ридну Украину».

- Ваш прогноз? Как будет складываться ситуация в ближайшие, может быть, дни, недели?

- То, что в военно-политическом плане ситуация разрешится, сколько бы ни пичкали Украину оружием американцы и европейцы - ясно как день. Меня больше всего поражают последние. В Европе две мировые войны разыгрались. Для того, чтобы унять Гитлера и освободиться от нацизма и фашизма, 71 миллион людей погубили. 71 миллион - это те, кто сражался против нацизма. Европе-то надо делать из этого выводы, а они пляшут под дудку этого странного человека, который изображает из себя президента Америки. Ему под 80 лет, надо подумать уже о вечном, о старости, о том, что ты оставишь на Земле...

- Товарищ генеральный секретарь, значит, остается актуальным лозунг: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за ними».

- Наше дело абсолютно правое.

Но надо, чтобы и у нас, внутри страны, люди чувствовали себя защищёнными. Надо

поддерживать и свое производство, и стариков, и детей войны, и школьников.

И ещё...

Посмотрите, под каким флагом воюют ребята – красное знамя Победы на танк и - вперед! Красную нашивку на рукав – и вперед.

- Спасибо огромное, товарищ генеральный секретарь! Мы ждем вас 20 апреля на программу «Партийная среда с Геннадием Зюгановым» на Радио «Комсомольская правда».

- Постараюсь. Давай. Пока...

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