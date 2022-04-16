Анатолий Полянкин давно судится с Константином Райкиным. В 2021 году он пытался перехватить управление зданием Школы — на кону почти 1 млрд рублей

Константин Райкин и Анатолий Полянкин в театре "Сатирикон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это могло бы быть окологоголевской постановкой по типу спектакля «Р» Юрия Бутусова в «Сатириконе». Ведь сюжет выглядит довольно абсурдно: Константина Райкина из собственной же театральной школы увольняет ректор, назначенный им же.

Как такое возможно?

Но чем дальше, тем больше интересных подробностей начало вскрываться.

Анатолий Елисеевич уверял, что Райкин принимал в Высшую школу сценических искусств исключительно по блату.

Константин Аркадьевич в заявлении в полицию обвинил коллегу в попытке рейдерского захвата и театральной школы, и даже помещений ТЦ «Райкин Плаза», оценив ущерб в как минимум 800 миллионов рублей (исходя из кадастровой, но не рыночной стоимости здания).

«КП» покопалась в документах Мосгорсуда, находящихся в открытом доступе, и выяснилось, что тяжба между Райкиным и Полянкиным тянется давным-давно.

Так, согласно решению Останкинского суда Москвы от 22 июня 2021 года, Анатолию Полянкину было отказано в ликвидации «Фонда поддержки и развития культуры», учрежденного Константином Райкиным и им самим.

Зачем он пытался закрыть организацию, которой руководил?

— Источниками формирования имущества Фонда являются добровольные имущественные взносы и пожертвования третьих лиц, которые прекратились в 2020 г., в связи с чем, у ответчика (Фонда) образовалась задолженность, — указано в судебной выписке. — Поскольку достижение целей, для которых создавался Фонд, невозможно по причине полного отсутствия материальных поступлений и аккумуляции Фондом неисполненных обязательств перед налоговыми органами и третьими лицами, истец просил ликвидировать НО «Фонд поддержки и развития культуры» им. Райкина, возложив на истца обязанность по ликвидации Фонда, установив срок ликвидации не превышающих 3 месяцев.

Согласно материалам, у ответчика (Фонда, то есть фактически Константина Райкина) имеется задолженность, в том числе по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, процентов. Вот Полянкин и решил избавиться от убыточного предприятия, которым его назначили руководить — Школа находилась в здании, принадлежащем Фонду. Но суд отказал в этом. Апелляция тоже не помогла.

— Суд отмечает, что если истец полагал, что материальные поступления в фонде отсутствуют, истец как руководитель фонда имел возможность получать доход от сдачи в аренду принадлежащего фонду имущества (в здании ТЦ «Райкин Плаза»), а не передавать дорогостоящее имущество в безвозмездное пользование [Высшей школе сценических искусств]. Также суд учитывает, что представителем [Константина Райкина] было указано на возможность получения доходов от сдачи в аренду принадлежащего здания, а указанные истцом особенности планировки здания не препятствуют сдачи в аренду здания и получения дохода.

По суду выходит так, что Полянкин сам оказался виноват в том, что не смог заработать должное количество денег для содержания Фонда и Школы — не сумел «продать» арендаторам вверенные ему помещения, поэтому иск и оставили без удовлетворения. Это с одной стороны.

С другой, если бы Фонд тогда удалось ликвидировать по суду, здание, где он находился, перешло бы под контроль Анатолия Полянкина. Именно в этом умысле и упрекает теперь бывшего коллегу Константин Райкин, оценивая вероятный ущерб в как минимум 800 миллионов рублей (кадастровая стоимость помещений).

Теперь Анатолий Елисеевич находится под домашним арестом по подозрению в мошенничестве особо крупных размеров. Константин Райкин уверяет, что ректор регулярно выводил средства на счета подконтрольных ему юридических лиц, в том числе «вывел на свои компании помещения гостиницы, принадлежащие фонду, и пытался похитить здание ВШСИ, принадлежащее фонду».