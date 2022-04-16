Центробанк разъяснил, как россияне могут перевести деньги в иностранные банки

Центробанк рассказал, могут ли россияне переводить деньги в зарубежные банки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центробанк рассказал, могут ли россияне переводить деньги в зарубежные банки. Да, могут, но только в рублях, говорится в официальном разъяснении, опубликованном в субботу на официальном сайте регулятора.

С 1 марта 2022 г. россиянам запрещено зачислять на свои счета (вклады) в зарубежных банках средства в иностранной валюте, напоминает документ. Но далее следует уточнение. «Данный запрет, - говорится в документе, не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках, в том числе на случаи последующей конвертации рублей, поступивших на указанные счета, в иностранную валюту и ее зачисления на банковские счета (вклады) резидентов в иностранной валюте, открытые в иностранных банках, либо последующего перевода иностранной валюты на банковские счета (вклады) иных лиц в иностранной валюте, открытые в иностранных банках».

Это, по сути, дает возможность нашим гражданам совершать сделки с валютой. - Вот как это можно сделать, - пояснил автору менеджер одного из российских банков. - На свой рублевый счет за границей (если он есть) переводите со своего счета в российском банке рубли. Потом в этом же заграничном банке покупаете, например, доллары. И зачисляете их на свой долларовый счет в этом зарубежном банке. При этом надо не забывать, что по-прежнему действует ограничение — в месяц можно переводить сумму, которая в эквиваленте не превышает 10 тыс долларов США.

Однако на практике не все так гладко.

- Многие банки заблокировали свои рублевые счета — так сделала практически вся Европа, - рассказал kp.ru аналитик инвестиционно-банковской группы CIG Евгений Буланов. - А там, где рублевые счета действуют, все равно уже нельзя, как было до введения санкций, в 1-2 клика, находясь в Москве, конвертировать рубли в доллары или евро через мобильное приложение. По факту запрет действует на россиян, которые даже не находятся под санкциями. Возможность конвертации для нас заблокирована. И не факт, что можно будет забрать эти рубли из зарубежного банка. Так что выводить рубли и проводить с ними какие-то действия можно только в банках дружественных или, как минимум нейтральных стран. Это, в частности, государства Центральной Азии, Китай, Индонезия, Сербия.